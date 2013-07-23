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۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۰۷

14 حلقه چاه آب غیرمجاز در استان هرمزگان مسدود شد

14 حلقه چاه آب غیرمجاز در استان هرمزگان مسدود شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از انسداد 14 حلقه چاه غیر مجاز در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر حیدری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب بیان داشت: با توجه به محدودیت های موجود در هرمزگان و ممنوعیت توسعه بهره برداری برای مصارف کشاورزی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی تمهیدات لازم برای رعایت موارد قانون توزیع عادلانه آب در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان گفت: در راستای اجرای طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و با در نظر گرفتن خشکسالی های چند سال اخیر چاههای غیرمجاز شناسایی شده اند.

وی با قدردانی از همکاری ارگانهای ذیربط اظهار داشت، ماموران و کارکنان حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری این شرکت در قالب گروه های گشت و بازرسی و اکیپ انسداد چاه های غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و اخذ حکم انسداد از دستگاه قضایی از انجام تخلفات جلوگیری می کند.

حیدری گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری این شرکت موفق به پر و مسلوب المنفعه کردن 14 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان هرمزگان شده است.

 

 

کد مطلب 2102869

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