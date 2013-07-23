14 حلقه چاه آب غیرمجاز در استان هرمزگان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر حیدری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب بیان داشت: با توجه به محدودیت های موجود در هرمزگان و ممنوعیت توسعه بهره برداری برای مصارف کشاورزی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی تمهیدات لازم برای رعایت موارد قانون توزیع عادلانه آب در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان گفت: در راستای اجرای طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و با در نظر گرفتن خشکسالی های چند سال اخیر چاههای غیرمجاز شناسایی شده اند.

وی با قدردانی از همکاری ارگانهای ذیربط اظهار داشت، ماموران و کارکنان حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری این شرکت در قالب گروه های گشت و بازرسی و اکیپ انسداد چاه های غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و اخذ حکم انسداد از دستگاه قضایی از انجام تخلفات جلوگیری می کند.

حیدری گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری این شرکت موفق به پر و مسلوب المنفعه کردن 14 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان هرمزگان شده است.