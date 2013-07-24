ساخت لنز برای عکاسی حرفه ای با تلفنهای هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفیت تصاویری که با تلفن هوشمند گرفته شده به تلفن ارتباطی ندارد، مسئله این است که تلفن هنگام عکس گرفتن می لرزد و این شرایط تنها زمانی چالش نیست که کاربر یک عکاس حرفه ای و یا خوش شانس باشد.

تاکنون راهکارهای بسیاری برای این مسئله پیشنهاد شده بود، اما سونی راهکاری با عنوان " لنز دوربین" ارائه کرده که اندکی متفاوت است. این لنز مستقل دارای باطری، وای فای، ارتباطات حوزه نزدیک، حسگر و هر آن چیزی است که یک دوربین به آن نیاز دارد، تنها موردی که این لنز فاقد آن بوده منظره یاب و کنترل کننده ها است.

این همان زمانی است که تلفن هوشمند به کار می آید. این لنزها برای جفت و سوار شدن روی تلفنهای هوشمند طراحی شده و با تلفنهای مختلفی کار می کند. بنابراین اگر کاربر بخواهد عکس واقعی بگیرد آن را با یک دکمه به تلفن خود وصل کرده و شاتر را فشار می دهد.

توضیح کارکرد این گجت به صورت نظری موضوع را بدیهی جلوه می دهد اما عملکرد این گجلت روی تلفنهای هوشمند چشمگیر است.

این لنز می تواند مورد استفاده خبرنگاران و عکاسان هنری قرار بگیرد و هرکس که به دنبال گرفتن عکسهای بهتر و حمل ساده تر دوربین بوده نیز می تواند از این راهکار استفاده کند.

این موارد هنوز توسط شرکت سونی تأیید نشده، اما کارشناسان اعتقاد د ارند که سونی این لنز دوربین را تابستان امسال عرضه می کند.