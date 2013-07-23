تشریح گزارش نظارتی عملکرد سرمایه ای شهرداری در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر ، اعضای شورای شهر تهران در جریان پانصد و شصت و دومین جلسه شورای شهر تهران مستمع گزارش نظارتی عملکرد سرمایه‌ای سال 91 شهرداری تهران بودند .

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به عنوان کمیسیون ارائه کننده این گزارش با بیان اینکه در سال 90 و 91 پروژه‌های مناطق و معاونت‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و بر این اساس تعداد کل پروژه‌های سرمایه‌ای مستمر و غیرمستمر مناطق شهرداری تهران این دو سال، 844 مورد و در معاونت‌ها 263 مورد و در مجموع 1077 مورد بوده است. بر این اساس در مجموع 98.31 درصد کل پروژه‌های مستمر و غیرمستمر مناطق و معاونت‌های شهرداری تهران مورد بازدید این گزارش قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تا زمان تهیه این گزارش میانگین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در حوزه مناطق 79.44 درصد و در معاونت‌ها 84.16 درصد و در مجموع 83.5 درصد بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: از این تعداد حدود دو درصد از پروژه‌ها در مناطق جلوتر از برنامه مورد پیش‌بینی بودجه و 42.70 درصد عقب‌تر از انتظار بودجه بوده است. همچنین 57.42 درصد از پروژه‌ها در حوزه مناطق جلوتر از برنامه و 57.42 درصد به همان نسبت عقب‌تر از انتظار برنامه بوده است.

خادم تاکید کرد: بر این اساس حدود سه درصد پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر شهرداری تهران در سال 90 جلوتر از زمان‌بندی و در سال 91 تقریبا به همین میزان جلوتر از برنامه بوده‌اند. همچنین در سال 90 حدود 50 درصد پروژه‌ها عقب‌تر از زمان‌بندی و حدود 47 درصد پروژه‌ها در سال 91 عقب‌تر از زمان‌بندی بوده‌اند.

وی یادآور شد: تعداد کل پروژه‌های سال 90، 245 مورد بوده که 52 درصد آنها مطابق زمان‌بندی بوده‌اند و در سال 91، 265 پروژه معادل 51 درصد پروژه‌ها مطابق زمان‌بندی پیش رفته است.

کمیسیون برنامه و بودجه و اظهارات رسول خادم، از کل 370 پروژه بازدید شده در مناطق، 162 مورد معادل 44 درصد تا زمان بازدید خاتمه یافته، 139 مورد فعال، 14 مورد نیمه فعال و شش مورد کارگاه‌ها تعطیل بوده‌اند. همچنین 10 پروژه‌ در همین موعد زمانی متوقف و 39 مورد شروع نشده، گزارش شده است.

خادم افزود: همچنین از 155 پروژه بازدید شده حوزه معاونت‌ها تا زمان ارائه گزارش و بازدید، 34 پروژه خاتمه یافته، 74 پروژه فعال، 12 پروژه نیمه فعال و 11 پروژه تعطیل بوده است. همچنین چهار پروژه متوقف شده و 20 پروژه اصلا شروع نشده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در مجموع از کل 525 پروژه بازدید شده معاونت‌ها و مناطق، 196 پروژه خاتمه یافته، 213 پروژه فعال، 26 پروژه نیمه فعال و 17 پروژه تعطیل بوده است. همچنین 14 پروژه متوقف و 59 پروژه اصلا شروع نشده‌اند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب در مجموع 48.76 درصد پروژه‌های معاونت‌ها و مناطق در دست اجرا و حدود 14 درصد پروژه‌ها نیز اصلا فعالیت اجرایی نداشته‌اند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در توضیح علل تاخیر پروژه‌های بازدید شده، گفت: در مجموع پروژه‌های معاونت‌ و مناطق، 23 درصد پروژه‌ها به دلیل عدم تامین زمین و معارض، حدود چهار درصد به دلیل نقص در مطالعات، شش درصد به دلیل ضعف پیمانکار، شش درصد به دلیل تعلل دستگاه اجرایی، 11 درصد به دلیل تغییر نقشه و مشخصات و حدود 21 درصد به دلیل کمبود نقدینگی و حدود هشت درصد به دلیل کسری اعتبار بوده است.

خادم یادآور شد که البته دلایل دیگری برای عدم اجرای به موقع پروژه‌ها و تاخیر در آنها وجود دارد که از جمله آنها ناهماهنگی‌های درون سازمانی، تغییر اولویت، افزایش قیمت، تحریم، مشکل ضریب قرارداد، عدم توافق با مالک، ضعف دستگاه اجرایی و... اعلام شده است.

وی تصریح کرد: از کل 585 پروژه بازدید شده حدود 106 مورد تغییر در پروژه به ثبت رسیده است که عمدتا تغییرات مربوط به پروژه‌های بزرگ بوده‌اند. همچنین تغییر پروژه‌ها در سال شروع حدود 10 درصد و در سال خاتمه پروژه، 51.62 درصد بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: تغییر برآورد اولیه در پروژه‌ها به 45.52 درصد رسیده است که این رقم تغییر برآورد اولیه، مازاد بر 25 درصد قانونی منظور شده بوده است.

خادم تصریح کرد: همچنین در بررسی نحوه اجرای کار پروژه‌های بازدید شده به پیمانکاران در حوزه مناطق و معاونت‌ها نیز این گزارش تهیه و مشخص شد که نحوه ارجاع کار پروژه‌ها در مناطق توسط واحدها، 13 درصد به صورت مناقصه عمومی، 24 درصد به صورت مناقصه محدود، 17 درصد استعلامی، سه درصد واگذاری به بخش دولتی، 16 درصد واگذاری به بخش خصوصی و 30 درصد واگذاری به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران بوده است. همچنین در همان 30 درصد واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های وابسته شهرداری تهران نیز 21 درصد مناقصه عمومی و 73 درصد مناقصه محدود اجرا شده است.

وی افزود: همچنین نحوه اجرای کار پروژه‌های بازدید شده معاونت‌ها توسط واحدها، 20 درصد مناقصه عمومی، 21 درصد مناقصه محدود، 1.5 درصد استعلامی، 19 درصد واگذاری به بخش دولتی و 38 درصد واگذاری به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران بوده است. همچنین نحوه واگذاری همان 38 درصد به شرکت‌های وابسته نیز با 26 درصد مناقصه عمومی و 21.5 درصد مناقصه محدود، 19 درصد استعلامی و 30 درصد واگذاری بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در مجموع پروژه‌های بازدید شده مناطق و معاونت‌ها، 14 درصد به صورت مناقصه عمومی، 23 درصد به صورت مناقصه محدود، 15 درصد به صورت استعلامی، پنج درصد واگذاری به بخش دولتی، 14 درصد واگذاری به بخش خصوصی و 31 درصد به صورت واگذاری به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران واگذار شده‌اند.

خادم یادآور شد: در مجموع نحوه واگذاری پروژه‌ها به شرکتهای وابسته شهرداری تهران نیز 23 درصد مناقصه عمومی و 55 درصد مناقصه محدود رعایت شده است.

وی در ادامه درصد مبالغ پیمان پروژه‌های غیرمستمر را نیز تشریح کرد و گفت: جمع مبلغ پیمان پروژه‌های غیرمستمر در حوزه مناطق 1060 میلیارد تومان، در حوزه معاونت 3400 میلیارد تومان و در حوزه شهرداری تهران 9300 میلیارد تومان بوده است که به صورت مناقصه عمومی، مناقصه محدود، واگذاری به شرکت‌های دولتی، واگذاری به بخش خصوصی، واگذاری به شرکت‌های وابسته، استعلامی و امانی واگذار شده‌اند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه فهرستی از پروژه‌های دارای مشکل عمده بازدید شده در جریان این گزارش را ارائه کرد که شامل 20 مورد می‌شد.

خادم در ادامه در پاسخ به سئوال حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در مورد بودجه پروژه‌هایی که بارها تخصیص پیدا نکرده و یا ردیف آنها جابه‌جا شده، گفت: تمام این تغییرات و عدم تخصیص‌ها در تفریغ بودجه مشخص می‌شود، چرا که در برخی از حوزه‌ها، از جمله معاونت فنی و عمران، اعتبارات اختصاص یافته گاهی 40 درصد بیشتر از برنامه و یا 2.5 برابر هزینه‌های تعیین شده است.

وی افزود: بسیاری از پروژه‌ها در برآوردها و ارزیابی و تورم زمان شروع پروژه دچار مشکل هستند و ارزیابی واقعی ندارند. همچنین قیمت‌ها در زمان اجرای پروژه تغییر کرده و اخیرا لیست بهای خدمات جدیدی که به ما ارائه کرده‌اند تا 30 درصد رشد داشته است که این رقم برای بودجه غیرقابل قبول است.

شکیب نیز در ادامه اظهارات گفت: انحراف 10 تا 20 درصدی قبول است، اما اینکه گفته می‌شود پروژه‌ای 2.5 برابر رقم تعیین شده هزینه کرده است، جای سئوال دارد.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران هم در ادامه این اظهارات گفت: بالاخره این جابجایی در اعتبارات و عدم تخصیص پروژه‌هایی که مصوبه دارند و جابجایی آن برای پروژه‌های دیگر تخلف است و درواقع مصوبات را اجرا نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: وقتی شهرداری می‌گوید درآمدش محقق شده، باید پروژه‌هایش هم محقق شده باشد.

رسول خادم نیز در پاسخ به این اظهارات گفت: یکی از مشکلات اصلی تاخیر در پروژه‌ها، کمبود نقدینگی بوده است لذا نمی‌توان این موضوع را نفی کرد که عملا اعتبارات این پروژه‌ها به بخش دیگری اختصاص یافته است و اشکال اعضای شورا به این موضوع کاملا درست است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تغییر در پروژه‌ها در حوزه کار شهرداری امری قابل قبول است، گفت: بسیاری از پروژه در جریان اجرا دچار اشکال شده و تغییر برنامه می‌دهند و نمی‌توانند برنامه‌ تعیین شده را اجرایی کنند و متاسفانه این روند تبدیل به رسمی در شهرداری شده که یکسری پروژه‌ها را تعیین می‌کنند تا اگر اجرایی نشد، اعتبارات آن برای جای دیگری اختصاص یابد.

رسول خادم نیز در ادامه اظهارات چمران ضمن تائید آن گفت: متاسفانه پروژه‌هایی در شهرداری وجود دارند که نقش قربانی را بازی می‌کنند. درست مثل فیلم‌هایی که عده‌ای برای خروج از زندان، دیگران را قربانی می‌کنند تا از جایی عبور کنند. در شهرداری هم پروژه‌هایی با ردیف‌های مشخص وجود دارند که درواقع محل تامین اعتبار برای پروژه‌های دیگر می‌شوند. آشنایی با این حوزه‌ها و این مسائل جزو اولین چیزهایی بود که در سال‌های اول ورود به شورا و شهرداری با آنها آشنا شدیم و پروژه‌هایی وجود داشت که اصلا وجود بیرونی نداشتند، اما در بودجه، ردیف و اعتبار داشتند.

نحوه واگذاری پروژه‌ها به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران یکی از موارد سئوال مهدی چمران و حسن بیادی بود که خادم در توضیح مجدد گفت: طبق برآورد ما، حدود 20 درصد پروژه‌ها به صورت مناقصه عمومی، 20 درصد مناقصه محدود، یک درصد استعلامی، 19 درصد دولتی، نیم درصد خصوصی و 37.7 درصد واگذاری به شرکت‌های وابسته بوده است.

خادم تصریح کرد: همچنین بخشی از پروژه‌ها همچنان به صورت ترک تشریفات برای پروژه‌های هنری و یا خریدهای خارجی بوده است.

وی تصریح کرد که نکته مهم در جریان این پروژه‌ها آن است که به نسبت سال‌های قبل حجم پروژه‌های واگذار شده از طریق مناقصه عمومی و محدود بسیار افزایش پیدا کرده، اما باید باز هم به سمت واگذاری پروژه‌ها از طریق مناقصه عمومی برویم و این روند گسترش یابد.

در ادامه این بحث سید مناف هاشمی معاون برنامه‌ریزی و بودجه شورای شهر تهران ضمن اعلام گلایه مجموعه شهرداری در مورد عدم اطلاع از ارائه این گزارش، گفت: قرار بود قبل از ارائه چنین گزارش‌هایی، موضوعات را با شهرداری تهران در میان بگذاریم تا ما امکان پاسخگویی نسبت به آنها را داشته باشیم و بهتر بود این گزارش‌گیری‌ها از کل بودجه و بندبند تبصره‌ها صورت گیرد و نه پروژه‌هایی که در حال اجرا هستند.

هاشمی اضافه کرد: گزارش‌های ارائه شده در اینجا به سمت نقاط ضعف و تغییرات در پروژه‌ها می‌رود، در حالی که ما چنین روندی را در پروژه‌ها مشاهده نمی‌کنیم و البته خودمان نمی‌توانیم مثل شما این گونه پروژه‌ها را بسنجیم.

وی مجددا تاکید کرد که قرار بود این گزارش‌ها به دست شهرداری تهران هم برسد، اما ارائه نشده و ما این اشکال را به شورا وارد می‌کنیم.

هاشمی در عین حال تاکید کرد: شورای شهر در تبصره 37 و 38 با فرض افزایش بودجه شهرداری تهران، اجازه تغییرات برای اعتبارات پروژه‌ها را به شهرداری تهران داده است و بسیاری از این تغییرات و جابجایی‌های اعتبارات، اشکال قانونی ندارد.

وی از رئیس شورا خواست تا تیم مشترکی از کارشناسان معاونت‌های مربوطه و شورای شهر با یکدیگر اقدام به تهیه گزارش کنند تا امکان پاسخگویی بیشتری فراهم شود.

چمران در پاسخ به معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران گفت: آنچه در اینجا ارائه شد، به هیچ وجه نکات ضعف نبود، بلکه نقاط قوت شما را نشان دادیم، چرا که به این ترتیب کل پروژه‌های عمرانی را بررسی کرده و روند واگذاری‌های آنها را می‌توانید مورد بررسی قرار دهید.