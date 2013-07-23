انتقال آب غرب استان به اصفهان منصفانه نیست/ رنج 41 روستای فریدن از کمبود آب

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب شرب در شهرهای داران و برف انبار در غرب استان اصفهان، اظهار داشت: آب شهری در این مناطق زمانی به دلیل افزایش نیترات دچار مشکل شده بود اما با تغییر چاهی که آب این منطقه را تامین می‌کرد و خریداری یک چاه دیگر میزان نیترات آب در این منطقه کاهش یافت.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از اقدامات در این زمینه خریداری یک دستگاه تصفیه آب بود که اکنون فضاسازی برای نصب آن انجام شده است و در روزهای آینده متصل خواهد شد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم این مناطق در شهر هیچ نگرانی بابت سلامت آب شرب خود نداشته باشند، افزود: میزان نیترات آب در کشور ما شرایط خوبی دارد چراکه در دنیا این شاخص 100 میلی در لیتر است اما در ایران این میزان 50 میلی در لیتر است.

41روستای اصفهان با تانکر آبرسانی می‌شود

وی به وضعیت سلامت آب در بخش روستایی غرب اصفهان اشاره کرد و گفت: در شهرستان فریدن 41 روستا وجود دارد که از کمبود آب رنج می‌برند که در همین راستا جلسه‌ای در ستاد بحران استانداری اصفهان برای آبرسانی با تانکر به این روستا گرفته شد و اکنون این روستاها با تانکر آبرسانی می‌شوند.

اسفنانی تصریح کرد: به دنبال پیگیری این موضوع تحقیقات بسیاری برای تامین آب شرب این روستاها انجام شد که براساس آن اعتبار مورد نیاز برای این طرح‌ها مشخص شد و اکنون به دنبال رایزنی با وزارت نیرو برای تامین این اعتبار هستیم.

انتقال آب غرب اصفهان به شهر منطقی نبوده است

وی با بیان اینکه در فریدن و چادگان مشکل آب روستاها در دو حوزه کمبود آب و آبرسانی با تانکر است، اضافه کرد: با وجود اینکه غرب اصفهان دارای منابع آبی بسیار است اما در گذشته تصمیمات مسئولان در این حوزه منطقی نبوده و تنها به دنبال انتقال آب به شهر و شرق اصفهان بودند.

نماینده مردم فریدن در همین زمینه ادامه داد: نگاه منصفانه برای انتقال آب از این منطقه در نظر گرفته نشده است اما اکنون مصمم هستیم این حق را به مردم غرب اصفهان بازگردانیم.

وی بیان داشت: چرا باید روستاهای ما در کنار دریا اما تشنه باشند و این از نجابت مردم این منطقه بوده است که با وجود مشکلات بسیار در این حوزه در سال‌های اخیر لب به گلایه باز نکرده‌اند.

اسفنانی تصریح کرد: کمتر کاری که دولت‌ها در قبال مردم باید انجام دهند تامین آب شرب سالم برای آنها است و در این شرایط تامین شغل و بهبود کشت وکار و جلوگیری از مهاجرت مردم روستا پیش‌کش مسئولان باشد.