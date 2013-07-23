به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اوليا، عصر سه شنبه در نشست هم انديشي صاحبنظران آموزش و پرورش، مشا وران مدارس، اصحاب رسانه استان يزد و مسئولان دانشگاه جوادالائمه يزد اظهار داشت: متاسفانه اكنون در بسياري از رشته‌هايي كه بازار كار ندارند، دانشجو تربيت مي شود كه نتيجه اين تحصيل بيكاري يا در نهايت كار در رشته هاي غيرمرتبط است.

وي افزود: در بسياري از رشته ها نيز فارغ التحصيلان، مهارت هاي مورد نياز را آنگونه كه بايد فرا نگرفته اند و صرفا به گرفتن مدرك اكتفا كرده اند.

اوليا تصريح كرد: اين روند بايد در دانشگاه ها اصلاح شود و به نظر مي رسد دانشگاه هاي غيرانتفاعي توانسته اند در اين زمينه موفق تر عمل كنند.

وي با بيان اينكه اكنون رقابت شديدي بين دانشگاه‌ها وجود دارد و با وجود دانشگاه‌هاي مختلف، آمار دانشگاه هاي غيرانتفاعي نيز رو به رشد بوده است، افزود: اين امر نشان مي دهد كه نياز بازار به مهارت، دانشجويان را به سمت مهارت آموزي سوق داده است.

اكنون مهارت دانشجو از عنوان رشته و دانشگاه اهميت بيشتري در بازار كار دارد

اوليا تصريح كرد: اكنون شرايطي به وجود آمده كه كم‌ كم اهميت رشته مهمتر از اهميت دانشگاه‌ها شده و اين براي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي يك فرصت است.

وي بيان كرد: اكنون بازار كار به دنبال مهارت است و ديگر مانند گذشته، مدرك و رشته و دانشگاه حائز اهميت نيست به همين دليل دانشگاه جوادالائمه، بر روي مهارت آموزي دانشجويان سرمايه‌گذاري مي‌ كند.

اوليا تصريح كرد: مي‌خواهيم دانشجوياني تربيت كنيم كه بعد از فارغ‌التحصيلي به راحتي وارد بازار كار شوند.

دانشگاه جوادالائمه يزد در منطقه صفائيه هم‌اكنون داراي 2هزار دانشجوست

وي تاكيد كرد: يكي از وظايف مشاوران مدارس، هدايت دانش‌آموزان به سمت رشته‌هايي است كه بازار كار دارد زيرا اكنون ظرفيت دانشگاه‌ها اضافه‌تر از داوطلبان است و رقابت ديگر بر سر ظرفيت نيست بلكه رقابت بر سر رشته‌هاست.

معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه جوادالائمه يزد نيز در اين نشست اظهار داشت: به دليل كم مهارت يا فاقد مهارت بودن دانشجويان در بسياري از رشته ها، بازار كار به دنبال جذب فارغ التحصيلان ماهر است.

آمار تحصيل كردگان بيكار بيشتر از افراد بي سواد و كم سواد است

غضنفر ميرجليلي با اشاره به اينكه نيازسنجي در رشته هاي دانشگاهي صورت نگرفته است، گفت: در حال حاضر آمار بيكاري در افراد تحصيلكرده در يزد بسيار بالاتر از ديگران است به نحوي كه در استان يزد اكنون كارگر ساده پيدا نمي‌شود اما فارغ‌التحصيل دانشگاهي به وفور در استان يزد يافت مي ‌شود.

ميرجليلي عنوان كرد: تلاش شده اين معضل در دانشگاه جوادالائمه حل شود و با نيازسنجي از بازار كار، رشته‌هاي مختلف راه‌اندازي و براي جذب دانشجو اقدام شود.

تاسيس باشگاه كارآفريني در دانشگاه جوادالائمه يزد

ميرجليلي با اشاره به اقدامات موسسه جوادالائمه در اين زمينه عنوان كرد: دانشگاه غيرانتفاعي جوادالائمه در كنار آموزش‌هاي آكادميك، باشگاه كارآفريني راه‌اندازي كرده تا در آن كارها و مهارت‌هاي مختلف را به دانشجويان آموزش دهد.

وي تاكيد كرد: بخشي از اين آموزش‌ها، تخصصي و مرتبط با رشته آنهاست و اين امر به يادگيري مهارت در آنها بسيار كمك مي‌كند و سبب مي‌شود بازار كار به دنبال فارغ ‌التحصيلان اين دانشگاه باشد.

معاون دانشگاه جوادالائمه نيز عنوان كرد: متاسفانه فعاليت و ظرفيت دانشگاه جوادالائمه و دانشگاه هاي غيرانتفاعي مورد غفلت واقع شده و بسياري از دانش آ‌موزان و داوطلبان كنكور از كم و كيف فعاليت در اين مراكز بي اطلاع هستند.

شهريه در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي نيم و حتي يك سوم شهريه دانشگاه آزاد است

محمد سپهر عنوان كرد: بسياري گمان مي كنند شهريه در دانشگاه هاي غيرانتفاعي بسيار بالاست اما شهريه اين مراكز در برخي رشته ها يك دوم و در برخي رشته ها حتي تا يك سوم شهريه دانشگاه آزاد است.

وي با برشمردن امكانات و تسهيلات دانشگاه جواد الائمه تصريح كرد: به طور ميانگين شهريه هر ترم دانشجويان در اين دانشگاه كمتر از 550 هزار تومان است و تسهيلات بسيار خوب دانشجويي نيز در اختيار آنها قرار مي گيرد.

سپهر تاكيد كرد: ظرفيت اين دانشگاه ها بايد براي دانش آموزان تشريح شود و حق آنهاست كه در ميان دانشگاه ها و رشته ها حق انتخاب داشته باشند و اين مهم بر عهده مشاوران مدارس است.