2500 برگ اظهارنامه مالیاتی از طرف مودیان نهاوند تسلیم شده است

فرهنگ صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 31 تیر ماه آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان بود که بیش از 2 هزار و 500 برگ اظهارنامه از سوی مودیان تسلیم اداره امور مالیاتی شده و در سامانه ثبت شده است.
صالح افزود: کلیه صاحبان مشاغل صنفی مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند و قرار است مهلت تسلیم اظهار نامه تا پایان مرداد امسال تمدید شود.
وی بیان داشت: در هفته آخر تیر ماه اداره امور مالیاتی نهاوند روزهای پرکاری داشته و این امر در راستای خدماتدهی به شهروندان نهاوندی در حوزه مالیات بوده است.
رئیس اداره امور مالیاتی نهاوند در خصوص نوع مالیاتها گفت: در اظهارنامههای اشخاص مالیات بر مشاغل، اشخاص حقیقی، شرکتها ، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و مستغلات تعریف شده است.و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودرو و در دفاتر پیشخوان دولت و اداره پست شهرستان نهاوند در حال انجام است.
فرهنگ صالح در پایان سخنانش اظهار داشت: تمام اظهارنامههای مالیاتی از امسال به صورت ثبت نام اینترنتی و الکترونیکی است که با هدف سرعتبخشی و ساماندهی به حضور مراجعهکنندگان در حال انجام است.
نظر شما