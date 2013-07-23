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۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

صالح به مهر خبر داد:

2500 برگ اظهارنامه مالیاتی از طرف مودیان نهاوند تسلیم شده است

2500 برگ اظهارنامه مالیاتی از طرف مودیان نهاوند تسلیم شده است

نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور مالیاتی نهاوند گفت: بیش از دو هزار و 500 برگ اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان به اداره امور مالیاتی نهاوند تسلیم شده است.

فرهنگ صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 31 تیر ماه  آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان بود که  بیش از 2 هزار و 500 برگ اظهار‌نامه از سوی مودیان تسلیم اداره امور مالیاتی شده و در سامانه ثبت شده است.

صالح افزود: کلیه صاحبان مشاغل صنفی مکلف به تسلیم اظهار‌نامه هستند و قرار است مهلت تسلیم اظهار نامه تا پایان مرداد امسال تمدید شود.

وی بیان داشت: در هفته آخر تیر ماه اداره امور مالیاتی نهاوند روزهای پرکاری داشته و این امر در راستای خدمات‌دهی به شهروندان نهاوندی در حوزه مالیات بوده است.

رئیس اداره امور مالیاتی نهاوند در خصوص نوع مالیات‌ها گفت: در اظهار‌نامه‌های اشخاص مالیات بر مشاغل، اشخاص حقیقی، شرکت‌ها ، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و مستغلات تعریف شده است.و تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی خودرو و در دفاتر پیشخوان دولت و اداره پست شهرستان نهاوند در حال انجام است.

فرهنگ صالح در پایان سخنانش اظهار داشت: تمام اظهار‌نامه‌های مالیاتی از امسال به صورت ثبت نام اینترنتی و الکترونیکی است که با هدف سرعت‌بخشی و ساماندهی به حضور مراجعه‌کنندگان در حال انجام است.

کد مطلب 2102897

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