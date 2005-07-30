خبرگزاري "مهر" - دين و انديشه : مفهوم كارآمدي و كارايي از مهم‌ ترين مفاهيم علوم مديريت و اقتصاد است كه تقريبا از چندين دهه گذشته به‌ طور جدي در عرصه علم سياست نيز مطرح بوده است. از آن‌جا كه هر سامانه مديريتي و هر سازماني به ‌دنبال افزايش كارآمدي و كارايي خويش است، دولت نيز به‌عنوان گسترده‌ ترين و مقتدرترين سازمان موجود، در پي دستيابي به اين اهداف حياتي است تا علاوه بر مشروعيت اوليه خود به مشروعيت جديدي كه نتيجه كارآمدي است، دست يابد و بدين ‌وسيله دوام و پايداري خود را، با تحصيل رضايت بيش‌ تر شهروندان، تضمين نمايد.

كارآمدي در حقيقت بيانگر قابليت و توانايي مديريت و كارگزاران هر كشور در اداره شايسته آن است و ايفاي بهينه كار ويژه ‌‌هاي دولت و جلب حداكثر رضايت مردم را در پي دارد.

امروزه با گذشت بيست و چهار سال از انقلاب اسلامي و مردمي ايران و تأسيس جمهوري اسلامي، كمتر كسي در پايه‌هاي مشروعت نظام ترديد روا مي ‌دارد، اما بايد اين واقعيت را نيز در نظر داشت كه هر حكومتي ممكن است در عرصه تحقق كار ويژه‌ها و وظايف و اهداف خود با درجه‌ايي از ناكارآمدي مواجه شود. متأسفانه برخي نيز در اين موقعيت، عناد ورزانه سعي در ايجاد شبه ناكار آمدي حكومت ديني و تشكيك در توانايي آن نسبت به پاسخگويي به انتظارات و خواسته‌هاي مردم دارند و اين درحالي است كه كاهش كارآمدي، بيماري گريز ناپذير همه نظام‌هاي سياسي است و نظام‌هاي موفق آنهايي هستند كه با ارائه راهكارهاي نظري و عملي به ‌طور مداوم، سعي در علاج اين بيماري موسمي دارند، هرچند اين مداوا قطعي نيست بلكه زمانمند و موقت است، اما حتي نظام‌هاي كارآمد نيز خود را از اين تلاش پيگير بي‌نياز نمي‌دانند و به‌دنبال تجربه راه‌هاي جديدي براي افزايش كارآمدي خود هستند.

درآمدي بر كارآمدي در نظام سياسي اسلام، از چهار فصل به شرح زير تشكيل شده است : فصل اول: كارآمدي و كارآيي در علم مديريت؛ فصل دوم : كارآمدي و كارايي در علم سياست و نظريات توسعه؛ فصل سوم : كارآمدي و كارآيي در انديشه امام علي(ع)؛ فصل چهارم : ديدگاه و راهكارهايي جهت افزايش كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران.