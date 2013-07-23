مبلغان اصلی ترین پرچمداران تبلیغ وقف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر سه شنبه در جمع مبلغان جویبار با اشاره به جایگاه وقف اظهار داشت: یکی از ویژگی های نظام حقوقی و اقتصادی اسلام فرهنگ حسنه وقف است که جایگاه ویژه ای در دین ما و مبانی اسلامی دارد.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم همه مردم را به سبقت گرفتن در کارهای نیک و خیر تشویق می نمایند و قطعاً وقف کردن اموال و دارایی ها از جمله مهم ترین و ماندگارترین انفاق و کارهای نیک است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: وقف باقیات الصالحاتی بوده که نام انسان و مال انسان را در طول زمـان ماندگـــار می نماید ولی دیگر هدایا و خیرات اینگونه نیستند.

علیزاده با اشاره به اهمیت وقف و کاربرد آن در جامعه تصریح کرد: وقف حقیقتی است که اگر به آن توجه دقیق شود و تبلیغ درست صورت گیرد تا در جامعه بسط و گسترش یابد بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد.

وی با اشاره به راههای گسترش وقف گفت: آیات و روایات در مورد وقف باید از سوی مبلّغین برای مردم بیان شود که بسیار اثر گذار است.

مهمترین صدقه جاریه، سنت حسنه وقف است

امام جمعه جویبار، مهم ترین صدقه جاریه را سنت حسنه وقف دانست.

حجت الاسلام محمد اسماعیل قلی پور نیز در این نشست با اشاره به اهمیت وقف گفت: یکی از مهمترین مصادیق صدقه جاریه وقف است.

وی افزود: ماه رمضان فرصت بسیار مناسبی است تا مبلّغین و روحانیان به ترویج این سنّت ماندگار بپردازند.

قلی پور، آشنا کردن مردم به سنت حسنه وقف و تشویق آنان برای وقف کردن بخشی از اموال خود برای نیازهای روز جامعه از وظایف مبلغان است.

امام جمعه جویبار ادامه داد: مولای متقیان حضرت علی (ع) در حوزه وقف پیشقدم بود و باید از امام متقیان درس بگیریم و مردم را برای این امر خیر و ماندگار تشویق کنیم.