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۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

حجت الاسلام حسيني كوهستاني:

مهجوریت قرآن در جامعه مسلمانان غافلانه نیست

مهجوریت قرآن در جامعه مسلمانان غافلانه نیست

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به مهجوریت قرآن گفت: مهجوریت قرآن در جامعه مسلمان غافلانه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مبلغان استان یزد با اشاره به احادیثی اظهار داشت: متاسفانه قرآن کریم در بین مسلمانان و امت پیامبر اسلام مهجور مانده است.

وی با انتقاد از این موضوع افزود: مهجوریت قرآن عامدانه است نه غافلانه و اگر می بینیم که قرآن مهجور مانده است از روی غفلت و بی توجهی نیست بلکه این موضوع کاملا عمدی صورت گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) در روز قیامت در حالی که از امت خود در این زمینه دلگیر است می فرمایند: "پروردگارا، قوم من قرآن را در میان خود مهجور گرفتند" و این یعنی اینکه قرآن به خودی خود مهجور نبوده و نیست بلکه از روی عمد مهجور شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید بیش از پیش از کتاب آسمانی و تعالیم آن در زندگی روزمره بهره بگیریم، بیان داشت: مثال ما انسان ها مانند بیماری است که به دنبال انواع داروها برای شفای خود و رفع بیماری است اما سراغ داروی اصلی را نمی گیرد.

وی تصریح کرد: قرائت قرآن و بهره گیری از تعالیم الهی مانند داروی اصلی است که بیماری را شفا می دهد.

این مسئول، بی توجهی به کتاب آسمانی مسلمانان را پوچی دانست و افزود: استفاده از قرآن تنها به خواندن آن ختم نمی شود بلکه باید دستورات قرآنی را اجرا کرد و با استفاده از روش بیان و تعلیم آن را به زندگی مردم وارد کرد.

وی یادآور شد: ماه رمضان ماه نزول قرآن است و در این ماه سفره ای از جانب خداوند پهن شده که برای روزه داران است و باید در این ماه حداکثر استفاده را ببرند.

حسینی کوهستانی با اشاره به کلام پیامبر اکرم (ص) گفت: سفره ای که در این ماه پهن شده نه کسی دیده و نه کسی از غذاهای آن اطلاع دارد تنها روزه داران واقعی می توانند بر سر این سفره میهمان باشند.

وی روزه را به دو نوع خاص و عام تقسیم کرد و اظهار داشت: روزه خاص یعنی اینکه تمامی اعضا و جوارح روزه باشند و این روزه داران می تواند بر سر سفره الهی میهمان باشند.

کد مطلب 2102927

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