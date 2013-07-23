بانک اطلاعات فنی مدارس در شهرستان ها خراسان رضوی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از تشکیل بانک اطلاعات فنی مدارس استان با تعیین اولویت های اجرایی و فنی و اعتباری بر اساس هر شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.

محمد حسن واحدی در جلسه بررسی طرح مقاوم سازی مدارس استان با بیان این که مدارس مقاوم سازی شده در زمان وقوع حوادث طبیعی به عنوان پایگاه استقرار مردم محسوب می شود اظهار داشت: از ابتدای سال 85 و آغاز فعالیت دولت نهم طرح مقاوم سازی مدارس در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: از ابتدای اجرایی شدن طرح تا پایان سال 91 در مجموع 11 هزار و 615 کلاس درس با اعتباری بالغ بر 692 میلیارد تومان در استان برای مقاوم سازی مدارس در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر بر طبق آمار اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس، هفت هزار کلاس درس مقاوم سازی نشده در استان موجود است گفت: تاکنون در سطح استان 12 هزار و 800 کلاس درس تخریب و بازسازی، پنج هزار و 395 کلاس شروع به مقاوم سازی و چهارهزار کلاس درس دیگر تکمیل و تحویل داده شده است که در مجموع 42 درصد از کلاس های درس استان مقاوم سازی شده است.

دو طرح عمرانی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی جغتای افتتاح شد

در مراسمی با حضور فرماندار جغتای چند طرح عمرانی اداره ی بهزیستی این شهرستان به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل یک واحد مسکونی در روستای زرقان و طرح اشتغال زایی برای سه خانوار تحت پوشش در روستای ابوچناری بود.

مهدی هنرور فرماندار جغتای درحاشیه این مراسم خدمت به قشر کم برخوردار را توفیقی الهی و مسوولیتی افتخارآمیز عنوان کرد و افزود: بهزیستی به عنوان بزرگ ترین مرکز حمایت از قشرهای آسیب پذیر نقشی بی بدیل و غیرقابل جایگزین در توانمندسازی این افراد دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بهره گیری از مشارکت های مردمی جهت تحقق اهداف بهزیستی گفت: بدون استفاده از ظرفیت خیران و صرفا با استفاده از امکانات و اعتبارات دولتی نمی توان خدمات مطلوبی به مددجویان ارایه داد.

گفتنی ست برای اجرای هر یک از طرح های یاد شده 100 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

تعمیرات اساسی پالایشگاه خانگیران پایان یافت

رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از پایان مدت زمان تعمیرات اساسی این شرکت در سال 92 خبرداد.

علیرضا علیرضایی مقدم افزود: کار تعمیرات اساسی همه ساله در نیمه اول سال و از 20 فروردین تا پایان تیرماه صورت می گیرد که این پروسه در پالایشگاه خانگیران روز گذشته به پایان رسید.

وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی پالایشگاه خانگیران در سال گذشته در مدت زمان 127 روز اجرا شد اظهارداشت: با توجه به برنامه ریزی دقیق و پایش برنامه ها و استفاده از ابزارهای روز، کار تعمیرات اساسی در سال جاری سه روز زودتر از موعد مقرر به پایان رسید.

"سینما پنجشنبه" هر روز در مجتمع امام‌خمینی(ره) برگزار می‌شود

برنامه سینمایی سینماپنجشنبه هر روز میزبان کودکان و نوجوانان منطقه خواجه‌ربیع است.

مدیر مجتمع فرهنگی‌هنری امام‌خمینی(ره) با بیان این مطلب افزود: این برنامه که پیشینه‌ای چندساله دارد، در ایام معمول سال، هر پنجشنبه کودکان و نوجوانان منطقه را به ضیافت رنگ و نور دعوت می‌کند و با پخش فیلم‌ها و پویانمایی‌های روز دنیا، در پی ارتقای سطح بینش بصری و دریافت‌های محتوایی این قشر آینده‌ساز است.

روح‌الله مهدی‌پناه عنوان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان که مصادف با روزهای فراغت دانش‌آموزان نیز شده است، این برنامه هر روزه اجرا و با استقبال بسیار خوب کودکان و نوجوانان نیز روبه‌رو شده است.

وی افزود: کانون فیلم و عکس مجتمع فرهنگی‌هنری امام‌خمینی(ره) با سطح‌بندی علاقه‌مندان به سینما در این مجتمع، برنامه‌های ویژه‌ای را برای آنان تدارک دیده که پخش هرروزه فیلم و پویانمایی به همراه تحلیلی کوتاه از نماها، دیالوگ‌ها و محتوای فیلم، ویژه اعضای عادی این کانون است.