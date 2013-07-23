طرح گردشگری ناهارخوران و هزارپیچ گرگان تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلاتی بعدازظهر سه شنبه در کمیسیون شورای ششهر گرگان در پاسخ به انتقادات انجام شده توسط بعضی از اعضای شورا به شهرداری در خصوص عدم انجام اقدامات قانونی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محور ناهار خوران گفت: طرح گردشگری ناهارخوران، هزار پیچ و صیاد شیرازی بر اساس ماده 147 برنامه پنجم توسعه می بایست در قالب طرح مصوب توسط منابع طبیعی به شهرداری واگذار گردد.

کلاتی با اشاره به اینکه طرح گردشگری در محورهای ناهارخوران، النگدره، هزار پیچ و صیاد شیرازی توسط مشاور تهیه شده است، افزود: متاسفانه این طرح هنوز در شورای سازمان جنگل های کشور به تصویب نرسیده است تا مقدمات تحویل و تحول عرصه های مورد نظر با شهرداری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس و تا زمانی که طرح به صورت قانونی و مصوب به شهرداری ابلاغ نشود، شهرداری فاقد سمت رسمی در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق فوق است.

این عضو شورای شهر گرگان با بیان اینکه اراضی قابل واگذاری در ناهارخوران برابر طرح تهیه شده حدود 600 هکتار است، خاطرنشان کرد: از این میزان 150 هکتار قابل بهره برداری برای عرصه های گردشگری است و حدود 60 هکتار آن نیز در حال بهره برداری برای حاشیه بلوار است.

کلاتی در پایان یادآور شد: در حال حاضر فقط 2.6 هکتار ار اراضی منطقه ناهارخوران که به صورت خانه های سازمانی در اختیار منابع طبیعی بوده است در قالب یک توافقنامه از سوی منابع طبیعی به شهرداری واگذار شده است که توسعه و اجرای پارک جنگلی در این محدوده در دستور کار شهرداری است.