  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۰

صبح امروز:

محفل قرائت قرآن با حضور قاری مصری در زاهدان برگزار شد

محفل قرائت قرآن با حضور قاری مصری در زاهدان برگزار شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان گفت: نخستین محفل قرآنی با حضور «محمد یحیی راغب شرقاوی» یکی از قاریان ممتاز مصری در زاهدان برگزار شد.

حسین سالاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: این قاری قرآن نخستین محفل قرآنی را با حضور بسیاری از مشتاقان در لشکر 88 زرهی زاهدان و همچنین تیپ 110 سپاه سلمان برگزار کرد.

وی افزود: در همین راستا استاد راغب شرقاوی بعد اظهر روز سه شنبه با حضور در مصلی شهرستان زابل در این محفل قرآنی و با حضور اقشار مختلف مردم به قرائت قرآن خواهد پرداخت.

وی در تشریح برنامه ها و محافل برگزار شده با حضور این قاری مصری گفت: این قاری مصری روز چهارشنبه مصادف با 15 رمضان در مسجد مکی زاهدان و بعد از ظهر دوم مرداد به مناسبت گرامیداشت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) با حضور مسئولان استانی در بیت الرقیه شهر زاهدان به قرائت قرآن خواهد پرداخت.

کد مطلب 2103008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها