محفل قرائت قرآن با حضور قاری مصری در زاهدان برگزار شد

حسین سالاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: این قاری قرآن نخستین محفل قرآنی را با حضور بسیاری از مشتاقان در لشکر 88 زرهی زاهدان و همچنین تیپ 110 سپاه سلمان برگزار کرد.

وی افزود: در همین راستا استاد راغب شرقاوی بعد اظهر روز سه شنبه با حضور در مصلی شهرستان زابل در این محفل قرآنی و با حضور اقشار مختلف مردم به قرائت قرآن خواهد پرداخت.

وی در تشریح برنامه ها و محافل برگزار شده با حضور این قاری مصری گفت: این قاری مصری روز چهارشنبه مصادف با 15 رمضان در مسجد مکی زاهدان و بعد از ظهر دوم مرداد به مناسبت گرامیداشت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) با حضور مسئولان استانی در بیت الرقیه شهر زاهدان به قرائت قرآن خواهد پرداخت.