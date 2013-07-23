رمضان ماه تمرین صبر و ایستادگی در برابر شیطان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مالکی عصر سه شنبه به مناسبت ماه مبارک رمضان در جمع مردم این شهر افزود: ماه مبارک رمضان به سبب ویژگی‎ هایی که دارد برترین ماه سال است زیرا در این ماه هر فردی می‎ تواند گام ‏‌های بلندی برای رسیدن به حکمت و هدف آفرینش بردارد و به واسطه آن به سوی بارگاه خداوند تقرب جوید.

وی با تصریح اینکه توجه به حجاب باید در ماه مبارک رمضان بیش از پیش باشد و آثار این توجه در جامعه دیده شود، اظهارداشت: چادر برای زن یک ارزش است.

امام جمعه رستم آباد گفت: شایسته نیست در جامعه اسلامی بانوان با پوشش های غیر اسلامی و نامتعارف وارد جامعه شوند که این یک آسیب اجتماعی خطرناک برای خانواده ها است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ماه رمضان فرصتی برای گسترش تقوا و احیای ارزش های اسلامی است، افزود: این ماه فرصتی برای تقرب الهی، تفکر و اندیشه در اعمال خود و مناجات با خداوند بزرگ است.

مالکی ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای ایجاد تحول درونی در انسان دانست و اظهارداشت: انسان ها باید از این ماه برای برنامه ریزی در کارها و انجام یک برنامه مدون بر اساس موازین اسلامی برای آینده خود تلاش کنند.

وی همچنین این ماه را بهترین فرصت برای نهادینه کردن ارزش های فرهنگی و انقلابی در جامعه ذکر کرد و یادآورشد: در ماه ضیافت الهی بسترها برای یک تحول عظیم فرهنگی و نهادینه کردن ارزش های انقلابی آماده است.