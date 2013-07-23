به گزارش خبرگزاری مهر از قم، آیت الله رضا استادی، ظهر سه‌شنبه در ادامه سلسله سخنرانی‌های خود در ماه رمضان در جمع نمازگزاران مسجد اعظم قم، با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه "انسان" و لزوم شکر پروردگار، اظهار داشت: جدای از تأکیدات قرآن کریم،‌ اصولا عقل حکم می کند که در مقابل منعم شکرگزار باشیم و فطرت انسان نیز گویاست که باید از آفریدگار نعمت ها تشکر نماییم.

وی افزود:‌ اگر خود انسان تأمل کند می‌فهمد که منعمی دارد و باید شکر گزار او باشد، از این رو باید دید که آیا منعم، چیزی می خواهد یا نه؟

امام جمعه قم، گفت: باید هر اندازه که می توانیم خود را به صفات خدای متعال نزدیک کنیم؛ مثلا اگر خداوند رحیم است باید ما هم قدری مهربان باشیم.

آیت الله استادی با تأکید بر این که شکر خداوند مصادیق و مراتبی دارد،‌ گفت: باید سعی ما این باشد که همه این مراتب را شناخته و به آن ها عمل کنیم که اولین آن شکر زبانی است.

وی با اشاره به روایاتی در این زمینه افزود: همین که یادمان می افتد خداوند نعمتی را به ما ارزانی داشته باید همانجا و به هر طریق ممکن شکر نعمت را به جا آوریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیان مرتبه دیگری از شکر خداوند،‌ گفت: همین که نعمات خداوند را در سر جایش و به صورت صحیح صرف کنیم نوعی شکر است؛ یعنی صرف نعمت در راه اطاعت خدا نوعی شکر است که همه باید به آن توجه داشته باشیم.

آیت الله استادی در ادامه سخنان خود با بیان این که افطاری دادن از سنت های نیک ماه رمضان است اما متأسفانه گاهی از مسیر صحیح خود منحرف می شود، بیان داشت: اگر چه افطاری دادن کار خیری است و ثواب هم دارد اما چرا باید با هزینه های گزاف و افطاری های تجملی کار خیر خود را از بین ببریم؟

وی ادامه داد: امروز گرفتاران زیادی در جامعه داریم و همه هم خبر داریم که فلان شخص گرفتار است و اداره زندگی اش را مشکل انجام می‌دهد اما با این وجود افطاری‌هایی می‌دهیم که واقعا در آنها اصراف می‌شود.

آیت الله استادی اضافه کرد: در روزنامه‌ای نوشته شده بود که در مراسم افطاری یکی از افراد،‌ برای هر نفر 150 هزار تومان هزینه نموده در حالی که با 15 هزار تومان هم می‌توان یک افطاری آبرومند داد.

وی تاکید کرد: باید از این افراد پرسید که اگر می‌خواهید افطاری 150 هزار تومانی بدهید چرا اسم دین و کار خیر روی آن می‌گذارید بلکه باید بگویید من می‌خواهم خودم و قدرت مالی ام را نشان دهم. اصلا خود این کارها گرفتاری می آورد.

این استاد حوزه در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) گفت: شکر نعمت از نظر امام ششم شیعیان،‌ چیزی جز انجام واجبات و ترک محرمات نیست.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور شکر قلبی را بالاترین مرتبه شکر دانست و گفت: انسانی که در وجود خویش به نعمت های خدا معترف بوده و دائما با یاد خدا شکر نعمت را به جای آورد شکر قلبی انجام داده که بالاترین مرتبه شکر محسوب می شود.

آیت الله استادی تأکید کرد: هیچ شکری بالاتر از این نیست که انسان به هم نوعان خود و دیگر انسان های نیازمند کمک کند.

وی در ادامه با بیان این که رمضان بهترین زمان برای فکر کردن به نعمت های خداوند است،‌ گفت: مگر ما مسلمانان قبول نداریم که سفر آخرت را در پیش داریم؟ سفر هم زاد و توشه ای می خواهد و از این رو باید با صرف کردن نعمت های خدا در راه اطاعت خدا،‌ زاد و توشه آخرت خود را فراهم کنیم.

