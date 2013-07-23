اهتمام برای رفع مشکلات و نابسامانيهاي فرهنگی مناطق زلزله زده ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، مالک اژدر شريفي ظهر امروز سه شنبه در جلسه ستاد بشردوستانه حمايت از آسيب ديدگان زلزله آذربايجان با بیان این مطلب افزود: ورود کميسيون حقوق بشراسلامي در امدادرساني به زلزله زدگان ورزقان ، اهر و هريس موجب جلب اعتماد مردمي شد، اين اعتماد سبب شد تا از طريق اين کميسيون وسايل زندگي بيش از 700 خانوار مناطق زلزله زده تهيه و تامين شود.

شریفی اظهار داشت: لازم است کمک هاي مردمي به زلزله زدگان به طرز درستي هدايت شوند و موقوفات بايستي براساس نيات واقف وقف شود.

وی تصریح کرد: بايستي عوايد هر موقوفه طبق نيتي که واقف براي آن تعيين کرده به مصرف برسد چراکه خلاف آن طبق دستورات اسلامي و قوانين موضوعه مردود است و در امر زلزله نيز از آنجايي که مردم کمک هاي خود را تنها به آسيب ديدگان زلزله داده اند لذا نمي توان حتي در مناطق زلزله زده براي امور ديگري غير از آن صرف نمود.

رئيس هيئت امناي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي با بيان اينکه اتکا به مردم و وجهه مردمي کميسيون حقوق بشراسلامي بر اعتماد مردم به آن افزوده است ادامه داد: استقبال مردم از اقدامات و حرکتهاي سازمان‌هاي مردم نهاد به مردمي بودن و وجهه مردمي آنها برمي گردد و وجهه مردمي کميسيون حقوق بشراسلامي به عنوان يک نهاد ملي بر اعتماد مردم به آن افزوده و سبب شد تا مردم از اقشار مختلف به صورت خودجوش در همايش وصله مهرباني حضور يافته و از اين طريق به مناطق زلزله زده کمک نمايند.

شریفی با تقدير ويژه از اقدامات کميته امداد امام خميني(ره) استان در رسيدگي به محرومان مناطق زلزله زده گفت : لازم است تا گزارش جامعي از روند نحوه گسيل کمک هاي جمع آوري شده توسط کميسيون حقوق بشراسلامي و همايش وصله مهرباني تنظيم و بصورت جزوه جهت اطلاع خيران کمک کننده عرضه شود.