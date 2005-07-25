ساماندهي مد و لباس به فرهنگ سازي نياز دارد

منيره نوبخت درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: مد يك پديده اجتناب ناپذير در جامعه است كه در لابلاي موضوعات فرهنگي كلي تري نهفته و موضوع مستقلي نيز نيست، براي ساماندهي مد و لباس پرداختن به مسايل فرهنگي ديگر مي تواند اين مشكل را حل كند بنابراين نيازي به قانون و طرح خاصي وجود ندارد و ارايه اين طرح فايده اي نخواهد داشت.

وي افزود: براي ساماندهي مد و لباس بايد به توليد منسوجات و پارچه توجه بيشتري شود و همچنين بر روي واردات پارچه و لباسهاي خارجي نيز نظارت بيشتري انجام شود و در مجموع واردات با نظم خاصي همراه باشد تا ديگر مشكلي در ارتباط با كالاهاي وارداتي به وجود نيايد.

وي به طرح توسعه فرهنگ عفاف اشاره كرد و اظهار داشت: اين طرح به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و حجاب ، لباس و پوشش از جمله موادي هستند كه درطرح توسعه عفاف مطرح شده است ، بنابراين اجراي اين طرح و همچنين پرداختن به طراحي لباس ملي كه چند سال قبل در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده بود مي تواند در ساماندهي مد و لباس دركشور نقش اساسي ايفا كند.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به تشكيل شوراي نظارت برثبت آرمها وعلايم برروي البسه اشاره كرد و گفت: اين شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شده و وظيفه آن نظارت برروي آرم ، علايم و نشانه هاي ثبت شده بر روي لباسهايي است كه توليد مي شود بنابراين اين شورا مي تواند در جهت ساماندهي مد و لباس نيز اقدامات لازم را انجام دهد.

نوبخت افزود: در حال حاضر مباحث و موضوعات بسيار مهم تري از ساماندهي مد و لباس وجود دارد كه بايد در مجلس مطرح شود و اين موضوعات جزيي بايد به دستگاهها و سازمانهاي ذيربط سپرده شود تا وقت مجلس و دولت با آن گرفته نشود.