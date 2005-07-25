  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفتگو با "مهر":

ساماندهي مد و لباس به فرهنگ سازي نياز دارد

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: مد ولباس يك مساله فرهنگي و جزء هويت تاريخي و ملي ماست و موضوعي نيست كه نياز به طرح مستقل و قانون جدا گانه اي داشته باشد بلكه بايد آن را از طريق پرداختن به طرحهاي ديگر فرهنگي ساماندهي كرد.

منيره نوبخت درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: مد يك پديده اجتناب ناپذير در جامعه است كه در لابلاي موضوعات فرهنگي كلي تري نهفته و موضوع مستقلي نيز نيست، براي ساماندهي مد و لباس پرداختن به مسايل فرهنگي ديگر مي تواند اين مشكل را حل كند بنابراين نيازي به قانون و طرح خاصي وجود ندارد و ارايه اين طرح فايده اي نخواهد داشت.

وي افزود: براي ساماندهي مد و لباس بايد به توليد منسوجات و پارچه توجه بيشتري شود و همچنين بر روي واردات پارچه و لباسهاي خارجي نيز نظارت بيشتري انجام شود و در مجموع واردات با نظم خاصي همراه باشد تا ديگر مشكلي در ارتباط با كالاهاي وارداتي به وجود نيايد.

وي به طرح توسعه فرهنگ عفاف اشاره كرد و اظهار داشت: اين طرح به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و حجاب ، لباس و پوشش از جمله موادي هستند كه درطرح توسعه عفاف مطرح شده است ، بنابراين اجراي اين طرح و همچنين پرداختن به طراحي لباس ملي كه چند سال قبل در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده بود مي تواند در ساماندهي مد و لباس دركشور نقش اساسي ايفا كند.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به تشكيل شوراي نظارت برثبت آرمها وعلايم برروي البسه اشاره كرد و گفت: اين شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شده و وظيفه آن نظارت برروي آرم ، علايم و نشانه هاي ثبت شده بر روي لباسهايي است كه توليد مي شود بنابراين اين شورا مي تواند در جهت ساماندهي مد و لباس نيز اقدامات لازم را انجام دهد.

نوبخت افزود: در حال حاضر مباحث و موضوعات بسيار مهم تري از ساماندهي مد و لباس وجود دارد كه بايد در مجلس مطرح شود و اين موضوعات جزيي بايد به دستگاهها و سازمانهاي ذيربط سپرده شود تا وقت مجلس و دولت با آن گرفته نشود.

کد مطلب 210307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه