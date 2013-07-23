کلاهبرداران تلفنی در استان سمنان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا ميرزايي ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه يك خانم دكتر فوق تخصص از كلاهبرداري و سرقت از عابر بانكش به پليس آگاهي شهرستان گرمسار شكايت كرد اظهار داشت: فردي در تماس تلفني با اين دكتر، خود را مدير عامل يك شركت دولتي معرفي و اعلام كرد جمعي از كاركنان اين شركت، براي ويزيت به آن مطب معرفي مي شوند و براي انعقاد قرارداد با شركت نياز فوري به داشتن اطلاعات حساب عابر بانك خانم دكتر است.

فرمانده انتظامي استان سمنان تصريح كرد: اين دكتر نيز كارت عابر بانك خود را همراه رمز آن به منشي مي دهد و با دادن اطلاعات حساب كارت به كلاهبردار، سرقت ۲۵۰ ميليون ريالي از حساب خانم دكتر رقم مي خورد.

میرزایی افزود: تحقيقات گسترده كارآگاهان پليس آگاهي و شگردهاي خاص آنان در كشف اين گونه جرايم، سرانجام به ثمر نشست و عاملان اين كلاهبرداري كه سه نفر اهل يكي از شهرستان هاي استان كرمان بودند شناسايي شدند.

وي ادامه داد: پس از هماهنگي هاي لازم و اخذ نيابت قضايي، تيم ويژه اي از ماموران به شهرستان رفسنجان اعزام و در عملياتي ضربتي هر سه متهم دستگير شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: در تحقيقات بعدي مشخص شد، مجرم سابقه دار بوده و سردسته اين باند كلاهبردار است كه هم اكنون در ندامتگاه قزلحصار تهران دوران حبس را مي گذراند.

ميرزايي گفت: هر چهار عضو باند پس از دستگيري، در بازجويي هاي فني به جرم خود اعتراف و پس از تكميل پرونده به مرجع قضايي تحويل شدند.

وی به شهروندان توصيه كرد که در صورت بروز اين گونه موارد، از در اختيار گذاشتن اطلاعات حساب بانكي خود پرهيز كرده و مراتب را بي درنگ به مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ اعلام كنند.

به گفته میرزایی، اگر امنيت نباشد، هيچ چيزي ماندگار نيست و لازمه اين امنيت، اعتماد مردم به دولت و پليس مي باشد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تاكيد بر تقويت ارتباط پليس با مردم، اظهار داشت: معاونت اجتماعي به عنوان ديده بان ناجا، نقشي اساسي در تحقق اين مهم دارد.

وی، نظم، انضباط و آراستگي ظاهري را شاخصه پليس عنوان و تصريح كرد: سيماي پليس انقلاب اسلامي بايد سيماي صالحان باشد.

میرزایی در خاتمه، ارائه آموزش هاي مستمر و مورد نياز را لازمه تحقق امر خطير پيشگيري از وقوع جرم در جامعه دانست و اظهار داشت: در اين راه، تمام بخش ها و دستگاه هاي گوناگون بايد به وظيفه خود عمل کند.