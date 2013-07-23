دستگيري سارقان 200 ميليون ريال طلا در ماسال/ کشف 62 کيلو تریاک در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رحيم مهدي زاده گفت: با هدف ارتقاي آسايش و آرامش عمومي مردم و مقابله با مخلان نظم و امنيت در جامعه و همچنين مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر، طرح ارتقا امنيت اجتماعي در اين شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: اكيپ هاي عملياتي پليس اين شهرستان در اجراي اين طرح موفق به كشف مقداري مواد مخدر از نوع شيشه و ترياك، تعدادي لوازم بسته بندي و مصرف مواد مخدر و در اين زمینه سه متهم را دستگير كردند.

وی با اشاره به نتايج ديگر اجراي اين طرح تصريح كرد: با اجراي اين طرح دو سارق طلاي مسروقه به ارزش دويست ميليون ريال دستگير سه واحدصنفي متخلف پلمپ و كشف300 كيلوگرم گوشت قرمز غيرمجاز از ديگر نتايج اجراي طرح هاي مختلف بوده است.

فرمانده انتظامي ماسال در ادامه از توقيف 38 دستگاه وسيله نقليه متخلف به دلیل سرعت غيرمجاز و تخلفات حادثه ساز خبر داد و افزود: متهمان با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.

صحت عمل و رد رشوه مامور وظيفه شناس در رشت

رئيس بازرسي فرماندهي انتظامي گيلان از صحت عمل و رد رشوه مامور وظيفه شناس در شهر رشت خبر داد و گفت: ماموران انتظامي كلانتري 15 شهرستان رشت با گزارش هاي مردمي مبني بر اينكه در داخل ضايعات فروشي بخش سنگر دو نفر به هويت مشخص كابل هاي سرقتي برق را بصورت ماهرانه زير ضايعات و مقوا پنهان كرده اند، رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

سرهنگ پاسدار حبيب نصيري افزود: اكيپ هاي عملياتي كلانتري 15 در بازديد از اين ضايعات فروشي 25 كيلو كابل برق هوايي و 54 كيلو كابل برق روكش دار و 21 كيلو اتصال آلومنيومي تير برق و 16 كيلو خاموت آهني و مقدار 53 كيلو كابل برق روكش دار كشف كردند.

وي همچنین با بيان اينكه صاحبان اين ضايعات فروشي دستگير و به كلانتري منتقل شدند، اظهار داشت: استوار دوم محسن رجبي در حين تحقيقات از اين متهمان به جهت شناسايي سارقان اموال مسروقه با پيشنهاد رشوه پنج ميليون ريالي يكي از متهمان برای رهايي از اعمال قانون مواجه شد.

وی با اشاره به اينكه اين ماموروظيفه شناس ضمن رد رشوه مراتب را صورتجلسه كرد، بيان داشت: متهمان با تشکيل پرونده و صورتجلسه رد رشوه به مقام قضايي معرفي شدند.

توقيف 552 دستگاه وسيله نقليه متخلف در شهرستان شفت

فرمانده انتظامي شفت از توقيف 552 دستگاه وسيله نقليه متخلف در اين شهرستان خبر داد و گفت: اكيپ هاي عملياتي پليس و ماموران پليس راهنمايي و رانندگي طرح هاي كنترل ترافيك و انضباط اجتماعي را از ابتداي سال تاكنون به صورت روزانه در اين شهرستان اجرا كرده اند.

سرهنگ پاسدار محمود قاسمي افزود: پليس اين شهرستان در اجراي اين طرح ها با رانندگان و راكبان حادثه ساز كه با حركات نمايشي و غير متعارف برخورد و خودرو و موتورسيكلت آنان را توقيف كرده است.

وی با بيان اينكه در از ابتداي امسال تاكنون 507 دستگاه موتور سيكلت متوقف و به پاركينگ منتقل شد، اظهارداشت: در این زمینه 45 دستگاه خودرو متخلف نيز توقيف شد.

فرمانده انتظامي شفت در ادامه از آمادگي پليس اين شهرستان در برخورد با هرگونه ناهنجاري خبر داد و از مردم اين شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاري مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

نماز جمعه تجلي بخش برتري خضوع و خشوع در جامعه

فرمانده انتظامي گيلان در آستانه سالروز تشكيل نماز جمعه، نماز وحدت بخش جمعه را تجلي بخش برتري خضوع و خشوع در جامعه دانست و گفت: ابتكار بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در برپايي نماز جمعه، استحكام بخش جامعه در اعتقاد به اصول اسلامي شده است.

سردار ابراهيم قائد رحمتي نماز جمعه را محل الفت، وحدت و تفاهم در هدف مشترك اعلام کرد و افزود: اين موقعيت ارزنده، جامعه را در رسيدن به اهداف واحد سوق مي دهد.

وی همچنین نماز جمعه را تجلي بخش برتري خضوع و خشوع در جامعه اعلام كرد و بيان داشت: مصلي مكان با ارزشي براي نمايش برتري خضوع و خشوع با استناد به آيه شريفه قرآني "ان اكرمكم عنداله اتقاكم" شناخته شده است.

فرمانده پلیس گیلان صفوف مشترك نماز جمعه را از بين برنده تكبر و غرور ناميده و افزود: اين موهبت ارزشمند، عاطفه، خلوص نيت و حس انسان دوستي را در آدمي ارتقا مي دهد.

وی در ادامه رعايت تقوا و ترويج كار حسنه را كه از سوي ائمه جمعه ها اعلام مي شود از توصيه هاي ارزشمندي براي سلامت و ارتقا منزلت انساني دانست.

سردار قائد رحمتي در ادامه ديگر اوصاف شركت در نماز جمعه را آرام بخش و رفع خستگي كارهاي هفتگانه اعلام کرد.

شهادت سعادت و افتخار است

فرمانده انتظامي لاهيجان گفت: شهادت سعادت و افتخار است و ملتي كه شهادت را سعادت و افتخار مي داند، پيروز است.

سرهنگ پاسدار علي اكبر صميمي با بيان اينكه شهدا پايه گذار امنيت در جامعه اسلامي هستند، افزود: فرهنگ ايثار و شهادت عامل پيروزي نظام اسلامي در برابر توطئه هاي دشمنان است.

وي همچنین خانواده شهدا را اسوه هاي صبر و استقامت خواند و تصريح كرد: وظيفه همه مردم اين است كه از اين امنيت پاسداري و رهرو راه شهيدان باشند.

فرمانده پلیس لاهیجان شهادت را سعادت و افتخار و در نهايت قله فداكاري انسان دانست و گفت: خانواده شهدا حافظان اصلي فرهنگ شهادت هستند.

کشف 62 کيلو تریاک در گیلان

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي گیلان از کشف 62 کيلو گرم تریاک در اين استان خبر دادو گفت: با کسب خبري مبني بر اينکه فردي به هویت معلوم در امر قاچاق، تهیه و توزيع مواد مخدر در سطح استان به ویژه در غرب گیلان فعاليت گسترده اي دارد، رسيدگي به موضوع در دستور کار اين پليس قرار گرفت.

سرهنگ فلاح کریمی افزود: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فومن دريافتند كه فرد مزبور مواد مخدر را از جنوب کشور تهیه و وارد استان و مبادرت به توزيع و فروش آن در سطح غرب استان مي کند.

وي اظهارداشت: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر با تحقيقات نامحسوس پليسي شبانه روزي دريافتند كه این قاچاقچی درصدد است محموله بزرگي را در ايام ماه مبارک رمضان برای توزيع به استان وارد کند که در اين زمینه تمامی محورهاي استحفاظي استان به صورت شبانه روزي تحت کنترل هاي محسوس و نامحسوس قرار گرفت.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان تصريح کرد: ماموران با تلاش مستمر خودروي حامل مواد مخدر این قاچاقچی و خودروی همدستش را در ساعات بامدادی در جاده قزوین - رشت شناسايي و در يک اقدام غافلگيرانه متوقف کردند.

وی افزود: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر در بازرسي از خودروی مورد توقف حامل مواد مخدر 62 کيلو مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه اي جاسازي شده بود ،کشف و ضبط كردند.

کریمی در ادامه با اشاره به اينکه دو قاچاقچي در اين عمليات دستگير شد، افزود: دستگیری دیگر همدستان اين متهمان در دستور کار پليس مبارزه با مواد مخدر قرار دارد.