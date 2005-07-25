طراحي روبوت امدادگر در دانشگاه صنعتي خواجه نصير

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، اين روبوت با ابعاد مناسب براي استفاده در مكان هاي غير قابل عبور ناشي از آوار، زلزله و موارد مشابه طراحي شده است.

همچنين اين روبوت به گونه اي طراحي شده كه وارد تونل شده و در مكان هايي كه كارگران در حال اكتشاف هستند حركت مي كند. به طور كلي اين روبوت براي استفاده در مكان هاي بحراني طراحي شده است.

گفتني است روبوت امدادگر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي توانست در مسابقات جهاني "ربوكاپ" ژاپن در رشته طراحي روبوت امدادگر (كه بالاترين رشته شبيه سازي است) بعد از ژاپن مقام دوم را كسب كند.