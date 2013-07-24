به گزارش خبرنگار مهر ،علی جعفری شامگاه سه شنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی استان، به مصوبه اخیر ستاد صیانت کشور در 25 تیر ماه جاری اشاره کرد و افزود: بر اساس این دستورالعمل عملکرد همه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی در طول سال توسط بازرسین عفاف و حجاب رصد می‌شود.



وی با اشاره به اینکه ستاد صیانت در دو کمیته حقوق شهروندی و عفاف و حجاب فعالیت دارد، اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل ستاد همه دستگاه‌های اجرایی اعم از بالاترین مقام دستگاه اجرایی، دبیر عفاف و حجاب، مدیر بازرسی و آموزشی باید دستورالعمل‌های مربوطه را رعایت کنند.



مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان گفت: با توجه به دستورالعمل ستاد صیانت برنامه‌ها و وظایف همه دستگاه‌های اجرایی به صورت دقیق مشخص شده است.



جعفری به ساخت انیمیشن درباره عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: در این انیمیشن‌ها رعایت حقوق شهروندی پیش بینی شده و اعتبارات لازم برای ساخت آنها در نظر گرفته شده است.



وی، به دفاتر پیشخوان خدمات دولتی استان اشاره کرد و گفت: در این راستا بازرسین در استانداری نظارت لازم بر این دفاتر را دارند.



مدیر کل امور اجتماعی استانداری زنجان گفت: در بعضی دفاتر پیشخوان کارکنان برخورد مناسبی با ارباب رجوع ندارند .



جعفری تصریح کرد: با نظارت دقیق بازرسین این مشکل هر چه زودتر مرتفع خواهد شد.



وی ، به بحث حجاب و عفاف اشاره کردوگفت: متاسفانه در دفاتر پیشخوان دولتی کارکنان حجاب مناسبی ندارند.



در ادامه مدیرکل امور شهری استانداری زنجان، به موضوع حذف پارکینگ اشاره کرد و گفت: هم اکنون جریمه حذف پارکینگ به حدود 40 میلیون تومان رسیده است.



علی اسدی تصریح کرد: با افزایش مبلغ حذف پارکینگ مردم علاقه ای به این امر ندارندو ناراحتی مردم را موجب شده است.



وی گفت: شهرداری با هزینه هایی که از حذف پارکینک می گیرد می تواند پارکینگ عمومی در استان احداث کند.