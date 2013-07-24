به گزارش خبرنگار مهر ،علی جعفری شامگاه سه شنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی استان، به مصوبه اخیر ستاد صیانت کشور در 25 تیر ماه جاری اشاره کرد و افزود: بر اساس این دستورالعمل عملکرد همه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات عمومی در طول سال توسط بازرسین عفاف و حجاب رصد میشود.
وی با اشاره به اینکه ستاد صیانت در دو کمیته حقوق شهروندی و عفاف و حجاب فعالیت دارد، اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل ستاد همه دستگاههای اجرایی اعم از بالاترین مقام دستگاه اجرایی، دبیر عفاف و حجاب، مدیر بازرسی و آموزشی باید دستورالعملهای مربوطه را رعایت کنند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان گفت: با توجه به دستورالعمل ستاد صیانت برنامهها و وظایف همه دستگاههای اجرایی به صورت دقیق مشخص شده است.
جعفری به ساخت انیمیشن درباره عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: در این انیمیشنها رعایت حقوق شهروندی پیش بینی شده و اعتبارات لازم برای ساخت آنها در نظر گرفته شده است.
وی، به دفاتر پیشخوان خدمات دولتی استان اشاره کرد و گفت: در این راستا بازرسین در استانداری نظارت لازم بر این دفاتر را دارند.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری زنجان گفت: در بعضی دفاتر پیشخوان کارکنان برخورد مناسبی با ارباب رجوع ندارند .
جعفری تصریح کرد: با نظارت دقیق بازرسین این مشکل هر چه زودتر مرتفع خواهد شد.
وی ، به بحث حجاب و عفاف اشاره کردوگفت: متاسفانه در دفاتر پیشخوان دولتی کارکنان حجاب مناسبی ندارند.
در ادامه مدیرکل امور شهری استانداری زنجان، به موضوع حذف پارکینگ اشاره کرد و گفت: هم اکنون جریمه حذف پارکینگ به حدود 40 میلیون تومان رسیده است.
علی اسدی تصریح کرد: با افزایش مبلغ حذف پارکینگ مردم علاقه ای به این امر ندارندو ناراحتی مردم را موجب شده است.
وی گفت: شهرداری با هزینه هایی که از حذف پارکینک می گیرد می تواند پارکینگ عمومی در استان احداث کند.
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان گفت: وظیفه ستاد صیانت و حقوق شهروندی رصد عملکرد دستگاههای اجرایی است.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی جعفری شامگاه سه شنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی استان، به مصوبه اخیر ستاد صیانت کشور در 25 تیر ماه جاری اشاره کرد و افزود: بر اساس این دستورالعمل عملکرد همه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات عمومی در طول سال توسط بازرسین عفاف و حجاب رصد میشود.
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