مرکز تعویض پلاک و خدمات خودرویی شهرستان دیواندره افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز تعویض پلاک و خدمات خودرویی دیواندره اظهار داشت: بالا رفتن درصد پوشش خدمات پلیسی، رفاه مردم و جلوگیری از رفت و آمد آنان به شهرستان های همجوار از مزایای ایجاد این مرکز در شهرستان است.

رئیس شماره گذاری خودرو استان کردستان نیز در این مراسم بیان کرد: در این مرکز کلیه خدمات خودرویی به خودروهای سبک شخصی صورت می گیرد.

محمد مرادی افزود: تعویض پلاک، نقل و انتقال خودرو، صدور المثنی کارت خودرو، شناسنامه خودرو و کارت موتور و همچنین کارشناسی خودرو از جمله خدماتی است که توسط این مرکز ارائه می شود.

لزوم توجه جدی به تامین اعتبار پروژه بزرگراه میاندوآب - کرمانشاه

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: مسئله پیگیری تامین اعتبار قطعه 3/ب پروژه بزرگراه میاندوآب - کرمانشاه (دوله خشکه - فتاح آباد) یک ضرورت است ولی در کنار آن پیمانکار نیز باید از بنیه مالی خود برای پیشرفت کار، بیشتر بهره گیری کند.

سعدی نقشبندی در بازدید از قطعه 3/ب پروژه بزرگراه میاندوآب - کرمانشاه افزود: از مسیر 19 کیلومتری پروژه، آخرین لایه خاکریزی 10 کیلومتر از مسیر در حال آماده سازی است و با روند موجود تا پایان آبان ماه سال جاری لایه اساس و زیر اساس مسیر مذکور آماده می شود.

وی ادامه داد: حد فاصل روستای ظفرآباد تا شهر زرینه به طول 9 کیلومتر هنوز تملک اراضی نشده و عملا در این فاصله کاری صورت نگرفته است.

فرماندار دیواندره یادآور شد: با توجه به حادثه خیز بودن مسیر، شرایط جوی و سرمای زودرس منطقه، نصب و راه اندازی سایت کارخانه آسفالت توسط پیمانکار پروژه برای آسفالت 10 کیلومتر صدرالاشاره قبل از فصل سرما، الزامی است.

کشتارگاه سنتی دیواندره از ابتدایی ترین تجهیزات ذبح بهداشتی محروم است

معاون فرماندار شهرستان دیواندره گفت: کشتارگاه سنتی دیواندره از ابتدایی ترین تجهیزات ذبح بهداشتی محروم است.

فریبرز اولیایی در جلسه کمیته ساماندهی کشتارگاه سنتی که با حضور رئیس کشتارگاه صنعتی سنندج برگزار شد، با اشاره به کمبود امکانات کشتارگاه سنتی دیواندره افزود: وجود مواردی از جمله سگ های ولگرد در محوطه کشتارگاه، نداشتن تصفیه خانه مناسب، سالن انتظار مناسب، غیر بهداشتی بودن سالن کشتار و عدم امکاناتی که از ضروریات یک کشتارگاه دام برای ذبح بهداشتی است، از مسائل بهداشتی است که باید با جدیت در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به دلیل مشکلات بهداشتی و فرسوده بودن بافت کشتارگاه و به منظور تضمین رعایت اصول کشتار بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری مشترک بین انسان و حیوان و انتقال بیماری از طریق گوشت، کشتارگاه سنتی دیواندره باید تعطیل شود.

معاون فرماندار دیواندره در خصوص نحوه تامین گوشت شهرستان ادامه داد: در حال حاضر مصرف گوشت شهرستان هزار کیلو در روز است و تمهیداتی صورت گرفته است که قصابی ها از کشتارگاه صنعتی سنندج برای کشتار و تامین گوشت مورد نیاز مردم اقدام کنند.

در این جلسه مسئول کشتارگاه صنعتی سنندج برای مقایسه کشتارگاه صنعتی و سنتی و همچنین نقش کشتارگاه صنعتی بیان کرد: کشتارگاه صنعتی سنندج با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد تومان برای تامین گوشت سالم و بهداشتی هشت شهرستان استان کردستان احداث شده است.