مزایا و حقوق کارکنان پردیس شهید عباسپور مطابق با حقوق کارکنان شهیدبهشتی شود

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی شائبه ها مرتبط با قانونی نبودن ادغام دو دانشگاه شهید عباسپور و شهید بهشتی، به یکی از مصوبات دولت در این باره اشاره کرد و گفت: بحث انتقال دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی در معاونت اداری ریاست جمهوری مطرح شد به این ترتیب که دانشگاههای وابسته به دستگاههای دولتی در کمیته ای با حضور نمایندگان برخی دستگاهها از جمله وزارت علوم برای انتقال مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در شورای گسترش هم تاکید بر این شد که تکلیف دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به منظور ادغام با دانشگاههای دیگر دولتی در دستور کار قرار گرفت. روی این اصل، پیشنهاد اعضای شورای گسترش این بود که فرمی در اختیار دانشگاههای دارای پتانسیل ادغام قرار گرفته شود.

مدیر کل دفتر گسترش، در ادامه افزود: دانشگاه شهید بهشتی در این میان با توجه به پتانسیل و امتیازی که داشت، پذیرفت تا با دانشگاه شهید عباسپور ادغام شود، این پیشنهاد سپس در شورای گسترش وزارت علوم مصوب شد که دانشکده های فنی مهندسی دانشگاه شهید بهشتی تبدیل به پردیس شهید عباسپور شود.

حسنی در این خصوص که حقوق کارمندان پردیس شهید عباسپور همانند حقوق اعضای هیأت علمی این پردیس افزایشی نیافته و کارمندان از این جهت گله مند هستند، تاکید کرد که تمام مزایا و حقوق کارکنان این پردیس باید همانند حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه شهید بهشتی باشد.

وی درباره قانونی بودن این مصوبه، گفت: مصوبات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ایجاد، راه اندازی، صدور مجوز و انحلال هر موسسه آموزش عالی عنون رکن قانونی را دارد.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی از مهرماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.