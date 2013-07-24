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۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷

رازه خبرداد:

10هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی استان بوشهر

10هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی استان بوشهر

بوشهر- خبرگزاری مهر:مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهرگفت: 10هزار نفر کارگران ساختمانی استان بوشهر که کارت مهارت دریافت داشته‌اند با پرداخت حداقل حق بیمه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالمجید رازه چهارشنبه در جمع خبرنگاران ازحذف حق بیمه پروانه ساختمانی براساس مصوبه جدید مجلس و ابلاغ دولت خبر داد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه اخیر مجلس متقاضیان دریافت صدور پروانه ساختمانی از ابتدای تیر ‌‌ماه امسال نیازی به پرداخت حق بیمه سهم کار‌فرمایی به سازمان تأمین اجتماعی ندارند.

وی  با بیان اینکه شعب تأمین اجتماعی مجاز به دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمانی نخواهند بود، تصریح کرد: سازمان امور مالياتي كشور مكلف شده، مبلغ مورد نظر را از منابع درآمدي بر ارزش افزوده نزد سازمان دهياريها وشهرداريهاي كشور به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمايد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه اجراء اين قانون تاثير بسيار خوبي بر قيمت مسكن ورضايت مندي مردم خواهد داشت، افزود: در پی ابلاغ این مصوبه، تاکنون 10هزار نفر از کارگران ساختمانی  استان بوشهرکه کارت مهارت دریافت کرده‌اند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

رازه افزود: در این نوع بیمه، کارگران ساختمانی از تمامی مزایای قانونی بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

 

 

 

 

کد مطلب 2103254

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