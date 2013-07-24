401 روستا در اردبیل از نعمت گاز برخوردارند

فیروز خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این تمامی شهرهای استان نیز برخوردار از نعمت گاز است.

وی با بیان اینکه هزار و 696 روستا در استان وجود دارد، اضافه کرد: تمرکز پروژه های گازرسانی به روستا ها به ویژه روستاهایی با جمعیت بالای 20 خانوار است.

وی تاکید کرد: دستیابی به این مهم در سایه تامین اعتبارات است و در صورت تامین اعتبار مشکل فنی و اجرایی در استان مشاهده نمی شود.

خدایی همچنین در خصوص میزان مصرف گاز در استان اضافه کرد: استان اردبیل از جمله مناطق سردسیر کشور است که در بیشتر ایام سال به دلیل سردی هوا استفاده از وسایل گازسوز ضرورت دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان تصریح کرد: این مهم صرفه جویی در مصرف انرژی را در این منطقه برجسته کرده است.

وی از شهروندان اردبیلی خواستار توجه به مولفه های صرفه جویی در مصرف گاز شد و تاکید کرد: اجرای این مهم می تواند ذخایر گازی استان برای فصول سرد سال را افزایش دهد.