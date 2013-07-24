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۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

پارلمان بلغارستان محاصره شد/ زندانی شدن هفت ساعته قانونگذاران بلغار

پارلمان بلغارستان محاصره شد/ زندانی شدن هفت ساعته قانونگذاران بلغار

معترضان بلغاری با بستن راه های خروجی پارلمان بلغارستان، به مدت هفت ساعت نمایندگان مجلس و تعدادی از وزیران کابینه این کشور را محبوس کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تظاهرات ضد دولتی مردم بلغارستان که از بیش از یک ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد به طوری که شب گذشته معترضان اقدام به محاصره ساختمان پارلمان و مسدود کردن راه های خروجی آن کردند.

در پی این اقدام معترضان در حدود 100 نفر را در ساختمان به مدت هفت ساعت محبوس بودند که ترکیب این جمعیت 100 نفره متشکل بود از تعدادی از نمایندگان مجلس، وزیران کابینه و چند خبرنگار.

همانند شب های گذشته شعارهایی همچون مافیا و استعفا از سوی معترضان سر داده می شد. معترضان خواستار استعفای دولت سوسیالیست این کشور هستند.

نمایندگان محبوس شده در ساختمان مجلس نهایتا با مداخله پلیس آزاد شده و یا یک دستگاه اتوبوس از محل دور شدند، اما معترضان در هنگام عبور این اتوبوس اقدام به پرتاب بطری به سمت آن کردند.

کد مطلب 2103324

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