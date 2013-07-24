صنعت مهمترین بخش در ایجاد اشتغال برای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدجعفر عظمایی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر نقش صنعت در رفع بیکاری در کشور گفت: سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در چهار ماه امسال برای ایجاد اشتغال، ۵۸۲ فقره جواز تاسيس صنعتي در استان صادر کرده است که از این تعداد ميزان اشتغال پيش بيني شده برای تاسیس و فعالیت این واحدها 16 هزار و 703 نفر است.

وی ادامه داد: براي مجوزهاي صادره در اين مدت ۲۴ هزار و ۹۸۵ ميليارد ريال سرمايه گذاري مي شود که حجم سرمايه گذاري براي طرح هاي توسعه چهار هزار و ۷۱ ميليارد ريال است.

عظمايي تعداد پروانه هاي بهره برداري شده از ابتداي امسال تاكنون را ۴۹ فقره دانست و گفت: اين ميزان پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري يك هزار و ۳۸۸ ميليارد ريال براي يك هزار و ۳۵۸ نفر شغل ايجاد مي كند.

وي ادامه داد: ۴۷ فقره طرح توسعه نيز در اين مدت وصول شده است و براي يك هزار و ۴۴۸ نفر شغل ايجاد مي كند.

