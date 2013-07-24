تجلیل از فعالان کانون فرهنگی هنری الهادی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن‌کریم، امشب هم‌زمان با میلاد کریم اهل‌بیت(ع) در مسجد امام هادی(ع) استان زنجان برگزار می‌شود.



این محفل نورانی همراه با جزء‌خوانی و تواشیح قرآن کریم با حضور "محمدجواد نقیب" قاری برگزیده کشوری و جمعی از قاریان استان زنجان برگزار می شود. همچنین هم‌زمان با برگزاری محفل انس با قرآن‌کریم مسابقه قرآنی جزء 29 قرآن‌کریم، طرح 1447 برگزار خواهد شد.



در این محفل قرآنی که با سخنرانی مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان و محمد کاظم مجتهدی امام جماعت کانون الهادی برگزار خواهد شد، در این مراسم از پنج تن از فعالان این کانون نیز تجلیل خواهد شد.



اصلاح منیفلد تلمبه خانه برقی اشتهارد

معاون عملیاتی منطقه شمالغرب گفت: منیفلد تلمبه خانه برقی نفت خام اشتهارد اصلاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

قدرت سربازی افزود:با توجه به پایین بودن کلاس اتصالات منیفلد تلمبه خانه های برقی ری-تبریز آخرین منیفلد تلمبه خانه برقی ری-تبریز به صورت کامل توسط واحد های فنی اصلاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این منفیلد علاوه بر نصب چندین دستگاه والو "12، دو دستگاه صافی ساخته شده توسط متخصصین داخلی و نیز یک دستگا ه FlowmeTTer ارفيسي جهت پایش روی خط نصب گردید .



معاون عملیات منطقه شمالغرب صرفه جویی در مصرف برق تلمبه خانه ، بهره برداری از تلمبه خانه برقی نفت خام اشتهاردرا از مزایای احداث این منیفلد عنوان کرد.



سربازی تاکید کرد: امکان پمپ فرآورده های خط "14 با تغییراتی که در ورودی و خروجی خطوط "14و "16 انجام گردید که با این اقدام می توان ظرفیت خط "14 ری/تبریز را تا بیست هزار شبکه در روز افزایش داد.