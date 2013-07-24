توفیقی به عنوان گزینه اصلی وزیر علوم به روحانی معرفی شد

رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با اعلام اسامی ارائه شده به حسن روحانی در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: جعفر توفیقی به عنوان اصلی ترین گزینه ای است که برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهور منتخب معرفی شده است، علاوه بر کارگروه ذیربط در ستاد حسن روحانی، دهها انجمن علمی حوزه های مختلف که عقبه علمی گسترده ای را نمایندگی می کنند پس از رایزنیها، توفیقی را به عنوان گزینه اصلی پیشنهاد کردند.

وی ادامه داد: البته گزینه های دیگری هم مثل عباسپور تهرانی و فرجی دانا مطرح شده اند.

بهزاد قره یاضی با بیان اینکه توفیقی چهره ای معتدل با ویژگیهای خاص است و سابقه وزارت علوم را در کارنامه خود دارد، گفت: در دوره مدیریتش بر وزارت علوم، وی موفق به بازگرداندن آرامش شد و با هر گونه افراط گرایی و رادیکال گرایی برخورد کرد.

این بیوتکنولوژیست اظهار داشت: وی اجازه نخواهد داد تنش به دانشگاهها راه یابد و با استفاده از تمام نیروهای معتدل از اردوگاه اعتدال گراها، اصلاح طلبان و اصولگرایان، نشاط علمی را به دانشگاهها بازخواهد گرداند. با مطرح شدن نام توفیقی هزاران نفر از استادان سراسر کشور همچنین پژوهشگران موسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای مختلف طی نامه ای به روحانی ضمن استقبال از این موضوع تاکید دوباره ای بر شایستگی های جعفر توفیقی کرده اند.

قره یاضی با اشاره به انتظار جامعه دانشگاهی، اظهار داشت: انتظار جامعه دانشگاهی این است که تغییری در شرایط فعلی ایجاد شود.