10 برنامه شاخص فرهنگی در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد رئوف سیدنژاد پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه آزادشهر افزود: برنامه های فرهنگی سازمان بمناسبت ایام مختلف سال با عناوین مختلف از جمله آرامش بهاری، سوگواره یاس نبوی، نشاط معنوی، ضیافت الهی، ولایت علوی ، اکمال دین نبوی، بصیرت عاشورایی، مسابقات قرآنی، طرح بزرگ تربیت حافظان وقاریان قرآن کریم بوده که یکی از شاخصه های کار فرهنگی اوقاف در چند سال اخیر است.

وی با اشاره به جرای طرح میقات رضا در آزادشهر گفت: این طرح در آستان مقدس امامزادگان محمدبن جعفرالصادق (ع) و محمدبن زید(ع) معروف به آق امام برای رفاه حال زائرین امام هشتم(ع) وزائرین امامزادگان در طول ایام با امکانات رفاهی قابل قبول در حال اجراست که مبلغ سه میلیارد ریال هزینه شده است.

وی عنوان کرد: برپایی خیمه های معرفت بعنوان یک فعالیت جدید ونو، با توجه به نیازهای جامعه وجوانان از دیگر برنامه هاست و این خیمه ها در بردارنده غرفه پاسخگویی به مسائل شرعی ومشاوره خانواده ،غرفه قرآن بخوانید جایزه بگیرید ، نقاشی بکشید جایزه بگیرد، فروش محصولات فرهنگی، کارهای متنوع دیگر با توجه به نیاز جامعه است.

حجت الاسلام اظهار داشت: پیگیری موقوفه میر سعداله خان میرفندرسکی و خاتمه رساندن مشکل این موقوفه و افراز آن از دیگر برنامه های اوقاف در آزادشهر است.

مدیرکل اوقاف گلستان با اشاره به اعزام مبلغ در ماه رمضان گفت: در ایام ماه ضیافت الهی تعداد 40 مبلغ مشغول فعالیت در امامزادگان و اماکن متبرکه هستند.

امام جمعه آزادشهر نیز قدردانی از تلاشهای مسئولین اوقاف وامور خیریه در عرصه های گوناگون فرهنگی و اوقافی از شاخصه اصلی سازمان اوقاف را برگزاری مسابقات قرآنی از مرحله شهرستانی تا کشوری و بین المللی نام برد.

حجت الاسلام حسینیان از مساجد بعنوان اولین سنگر اسلام نام برد و اظهار داشت: در انتخاب هیئت امناء مساجد بعنوان اولین سنگر اسلام جدیت تمام داشته و انتخاب هیات امناء با توجه به کارامدی و صداقت افراد همراه با فکر سالم فرهنگی و عمرانی و توجه به مسائل شرعی باشد.