نشست مقامات فلسطيني و اسراييلي پيرامون تخليه نوار غزه شكست خورد

به گزارش خبرگزاري مهر، توفيق ابوخوصه سخنگوي وزير كشور تشكيلات خودگردان فلسطين با اعلام اين خبر به خبرگزاري فرانسه گفت : نشست نصر يوسف وزير كشور تشكيلات خودگردان با شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي بدون نتيجه به شكست انجاميد .



وي افزود : ما از طرف اسراييلي هيچ جوابي درمورد برنامه زماني و مكانيزم اجرايي طرح عقب نشيني و آينده تاسيسات و ساختار زير بنايي شهركهايي كه قرار است تخليه شود دريافت نكرديم.

در اين راستا سخنگوي وزير جنگ رژيم صهيونيستي اعلام داشت : موفاز ازطرف مذاكره كننده فلسطيني خواست تشكيلات خودگردان فلسطين كساني را كه دستور حمله و قتل دو شهرك نشين اسراييلي در نوار غزه را صادر كرده اند دستگير نمايد در غير اين صورت اسراييل خود بجاي تشكيلات خودگردان فلسطين وارد عمل خواهد.

اين سخنگو افزود: موفاز همچنين خواستار اطلاع يافتن ازتدابيري كه تشكيلات خودگردان فلسطين عليه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اتخاذ كرده است شد و ازمقامات فلسطيني خواست تحركات جدي و عملي دراين زمينه انجام دهند زيرا اسراييل آماده نيست كه از اين موضوع چشم پوشي كند.

بامداد ديروز رزمندگان فلسطيني درعملياتي استشهادي درگذرگاه كيسوفيم درنوار غزه دو شهرك نشين صهيونيست را به هلاكت رساندند.



مسئوليت اين عمليات شهادت طلبانه را مشتركا گردانهاي القدس شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي، گردانهاي شهداي الاقصي و كميته مقاومت خلق برعهده گرفتند.

خالد البطش يكي از رهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين عمليات مشترك اخير گروههاي جهادي فلسطين عليه رژيم اشغالگر اسراييل را شجاعانه و قهرمانانه توصيف كرد .

وي به شبكه خبري العالم گفت: عمليات مشترك گردانهاي شهداي الاقصي وقدس و كميته مقاومت خلق درزمان تعيين شده صورت گرفت و درراستاي پاسخ به جنايات و تجاوزات مستمر رژيم صهيونيستي به فلسطينيان انجام شد.

وي افزود : اين عمليات در راستاي نشانه رفتن سلاح مقاومت فلسطين به سمت دشمن صهيونيستي بجاي فتنه داخلي صورت گرفته است .

البطش درباره همزمان اين عمليات با سفر كاندوليزارايس وزير امورخارجه آمريكا به سرزمين هاي اشغالي گفت : اين عمليات به صورت خوبي برنامه ريزي شده بود و با سفر رايس نيز ارتباطي نداشت بلكه پاسخي به جنايات مستمر اشغالگران صهيونيست بود.