خاموشی سینماهایی درخشان و نور کرمان/ سینماهای شهرستانی در انتظار تدبیر

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس دو سینما در شهر کرمان نیز بازسازی شدند اما گویی بازسازی این دو سینما آغازی بود بر پایان توجه به سایر سینماهای استان کرمان، در حالیکه شهر کرمان در گذشته ای نچندان دور دارای سینما مهتاب، شهر تماشا، آسیا، درخشان و نور بود و صفوف تماشاگران مقابل این سینماها خودنمایی می کرد اما این روزها سینما از اقبال کمتری برخوردار شده است که یکی از دلایل این مسئله کیفیت پائین سالنهای سینما و از سوی دیگر اقبال کمتر مردم به فیلمهای ساخته شده و همچنین در دسترس قرار گرفتن سریع فیلمها در سینماهای خانگی است.

بدون شک یکی از دلایل رونق سینما در هر منطقه وجود زیر ساختهای مناسب است در حال حاضر شهر کرمان با جمیعتی نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت تنها سه سینمای فعال دارد در این میان وضعیت سینما نور و درخشان اسفناک است.

این دوسینما که روزگاری سینماهای مورد علاقه نسل جوان کرمان بودند و بیشترین میزان اکران فیلمهای مورد اقبال این نسل را به خود اختصاص می دادند سالهاست دربهای خود را به روی تماشاگران بسته اند و فرسوده شده اند.

سینما نور کرمان در نزدیکی میدان تاریخی ارگ کرمان واقع شده است و هم اکنون ساختمان این سینما به شدت فرسوده است و در صورت بروز زمین لرزه احتمال ریزش این سینما زیاد است سینما درخشان نیز در میدان تاریخی مشتاق کرمان قرار گرفته است.

این دو سینما در کرمان در حالی از سرمایه های فرهنگی کرمان محسوب می شوند که گویی به فراموشی سپرده شده اند و هیچ برنامه مشخصی برای احیاء و نوسازی مجدد این سالنهای سینما در کرمان وجود ندارد.

در این میان باید به تعطیلی سینماهای جیرفت، بم، بافت، شوباد کهنوج و زرند نیز اشاره کرد وضعیت صنعت سینما در سیرجان و رفسنجان نیز چندان مناسب نیست.

در این میان نباید فراموش کرد که قدمت ساختمانهای سینماهای شهر تماشا و مهتاب و آسیا نیز بسیار زیاد است و بروز زمین لرزه می توان موجب ریزش ساختمان این سینماها شود، سینماهایی که 40 سال قبل با آجر و مصالح آن زمان بنا شده اند هر چند ظاهری پسندیده دارند اما استحکام بخشی این ساختمانها نیاز به توجه ویژه دارد.

در واقع عمر این سینماها هم مانند سینما درخشان و نور کرمان است اما به دلیل فعالیتشان طی سالهای اخیر ظاهر این سینماها بهتر حفظ شده است در واقع سینما مهتاب و آسیای کرمان ادامه حیاتشان را مدیون برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس و نوسازی هستند.

نوسازی این سینماها در حد تغییر صندلیها، نمای ساختمان و دستگاههای مربوط به پخش فیلم بود اما ساختمان این سینماها همان ساختمان 40 سال قبل است.

سینماهای کرمان درحالی در انتظار نفسی دوباره است که به نظر می رسد برنامه ریزی مناسب و اختصاص بودجه فرهنگی می تواند روحی دوباره در کالبد خسته این سینماها بدمد.

هر چند که شهر کرمان از وجود سه سینما بهره مند است اما بسیاری از شهرستانهای کرمان پس از تعطیل سالنهای سینما دیگر از عنصر فرهنگی به نام سینما بی بهره شده اند.

این درحالی است که سینما در شهرهایی همچون جیرفت و کهنوج همیشه مورد توجه ویژه جوانان قرار داشته است.

در واقع در شهرستانهای محروم کرمان که دارای ساختارهای توسعه ای کمتری به خصوص در زمینه فرهنگ و هنر هستند وجود این سینماها می تواند مانند دارویی معجزه ساز برای ارتقا فرهنگ و هنر باشد.

در این خصوص باید به فرمایشات متعدد مراجع تقلید،علما و به خصوص رهبر معظم انقلاب در خصوص ارتقا ارزشهای اسلامی و فرهنگی با استفاده از ابزار هنر اشاره کرد که متاسفانه کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

یک کارگردان سینما در استان کرمان در گفتگو با مهر از وضعیت سینماها در کرمان انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر به وضعیت سینماها در کرمان شد.

محمد اسلامی افزود: یکی از مهمترین دلایل عدم اقبال به صنعت سینما در کرمان فرسودگی سینماها و عدم ارائه خدمات مناسب است این درست نیست که بگوییم صنعت سینما در همه کشورها نزول کرده است اگر به آمار نگاه کنیم هنوز مراجعه به سینما در بسیاری از کشورها بسیار بالا است و استفاده جامعه از سینما به عنوان بستری فرهنگی از جمله شاخصهای توسعه یافتگی محسوب می شود.

وی ادامه داد: وقتی شخصی برای دیدن فیلم به سینما مراجعه می کند اگر امکانات مناسب و مطلوب را ببینید و فیلمی مورد توجه را بر روی پرده سینما مشاهده کنند مطمئنا بار دوم هم به سینما باز می گردد اما وقتی ساختارها مناسب نیست و قیمت بلیطها نیز بالا رفته است از طرفی فیلمهای مورد توجه مردم نیز اکران نمی شود کمتر کسی به سینما می رود.

اسلامی افزود: اکثر فیلمهای سینمایی از مفاهیم سطحی برخوردارند و چند چهره همیشگی در فیلمهای مختلف صحنه هایی از طنز و یا صحنه های عاطفی را به نمایش می گذارند و این مسئله تکراری شده است.

وی گفت: سینما باید بتواند با صنعت فیلم خانگی رقابت کند که هم اکنون به شدت عقب مانده است و مردم ترجیح می دهند در خانه به تماشای فیلم بپردازند و نکته تاسف آور دیگر اینکه قانون کپی رایت به خوبی رعایت نمی شود و در بسیاری مواقع وقتی فیلم روی پرده سینما است وارد کلوپها نیز می شود.

وی گفت: هم اکنون اگر به سینماهای کرمان سری بزنید دیگر صفهای طولانی تماشاگران سالهای گذشته را نمی بینید و این مسئله باید آسیب شناسی شود زیرا ما سیاستهایی را به کار برده ایم که مردم با سینما قهر کرده اند.

