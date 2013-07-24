فعالیت بیش از 39 هزار حامی ایتام در استان اصفهان

مهدی مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هزینه حمایت از ایتام برای سرپرستان در این طرح حداقل 20 هزار تومان است.

مجلس آرا بیان داشت: شش ماه پس از پر کردن فرم سرپرستی یتیم، فرد حامی می توانند فرد تحت سرپرست خود را ملاقات کرده و از گزارشات تحصیلی و وضعیت فعالیت های او با خبر شود.

وی افزود: در سال گذشته 9 میلیارد و 900 میلیون تومان توسط حامیان به طرح اکرام ایتام کمک شده است.

مجلس آرا با بیان اینکه یک حامی می تواند همزمان سرپرست چند یتیم باشد، افزود: حامیان طرح اکرام ایتام دارای کد شناسایی هستندکه مبلغ واریزی به طرح اکرام در پایان هر ماه توسط هر حامی با داشتن کد شناسایی قابل محاسبه است.

مجلس آرا "محسنین" را طرحی برای افراد غیر یتیم و افرادی که سرپرست از کار افتاده دارند دانست و اضافه کرد: طرح شفا برای کمک به مددجویان غیر یتیم، طرح کوثر برای تهیه جهیزیه، طرح ماعون طرح اشتغال مدد جویان غیر یتیم و طرح رضوان برای تهیه مسکن در کمیته امداد امام خمینی اجرا می شود.