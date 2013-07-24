  1. استانها
  2. مازندران
۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

رضایی اعلام کرد:

تسریع در بازگشایی تونل شهری چالوس ضروری است

تسریع در بازگشایی تونل شهری چالوس ضروری است

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس گفت: تسریع در بازگشایی تونل شهری چالوس، جهت کاهش ترافیک این شهر گردشگرپذیر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از تونل شهری کنار گذر کمربندی چالوس – نوشهر از پیشرفت فیزیکی 60 درصدی این تونل خبر داد و گفت: تونل شهری کنار گذر کمر بندی چالوس تنها تونل سه خطه شمال کشور است.

وی افزود: بازگشایی تونل شهری چالوس به نوشهر بار ترافیکی شهر را می شکند.

وی تصریح کرد: با احداث آزاد راه تهران – شمال  و این تونل بسیاری از مشکلات و معضلات مردم، مسئولین و گردشگران در خصوص ترافیک  مرتفع خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه پروژه تونل کنار گذر کمربندی چالوس پروژه ای ملی است عنوان داشت: روند کاری و پیشرفت فیزیکی احداث این تونل به طور منظم در  حال انجام است و با توجه به سرعت بسیار خوب و مطلوب کار ، امیدواریم هر چه زودتر شاهد به بهره برداری رسیدن آن باشیم.

وی همچنین این تونل و پل پارک سنگی چالوس  را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و بیان داشت: از تلاش های پیمانکار این پروژ ه ها که در طول مدت کار اقدامات مثبتی انجام دادند قدردانی می کنیم و چنانچه مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد یقینا بررسی و برطرف خواهیم کرد.

بهره برداری تونل شهری و پل سنگی تا پایان امسال

پيمانكار و مجري تونل شهری و پل پارک سنگی چالوس اظهار داشت: قرارداد و اجرای این تونل برعهده شرکت نصر اصفهان است و طبق قرارداد باید این پروژ ها را تا پایان سال 92 به اتمام و بهره برداری برسانیم.

غلامرضا زاهدی اعتبار این تونل را 12 میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: همین رقم اعتبار نیز برای پل پارک سنگی مورد نیاز است که در صورت تامین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی  می توانیم همزمان این دو پروژه را در موعد مقرر تحویل کنیم.

وی با اشاره به اینکه این پروژه تا کنون 8 میلیارد تومان هزینه داشته است گفت: عمليات ساخت اين پروژه تاکنون ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

زاهدی در خصوص مشخصات تونل نیز خاطر نشان کرد: تونل شهری کنار گذر کمر بندی چالوس دارای  520 مترطول می باشد.همچنین این تونل با ارتفاع 12 متر و و عرض 16 متر تا اسفند ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 2103519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها