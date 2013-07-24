تسریع در بازگشایی تونل شهری چالوس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از تونل شهری کنار گذر کمربندی چالوس – نوشهر از پیشرفت فیزیکی 60 درصدی این تونل خبر داد و گفت: تونل شهری کنار گذر کمر بندی چالوس تنها تونل سه خطه شمال کشور است.

وی افزود: بازگشایی تونل شهری چالوس به نوشهر بار ترافیکی شهر را می شکند.

وی تصریح کرد: با احداث آزاد راه تهران – شمال و این تونل بسیاری از مشکلات و معضلات مردم، مسئولین و گردشگران در خصوص ترافیک مرتفع خواهد شد.



رضایی با بیان اینکه پروژه تونل کنار گذر کمربندی چالوس پروژه ای ملی است عنوان داشت: روند کاری و پیشرفت فیزیکی احداث این تونل به طور منظم در حال انجام است و با توجه به سرعت بسیار خوب و مطلوب کار ، امیدواریم هر چه زودتر شاهد به بهره برداری رسیدن آن باشیم.

وی همچنین این تونل و پل پارک سنگی چالوس را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و بیان داشت: از تلاش های پیمانکار این پروژ ه ها که در طول مدت کار اقدامات مثبتی انجام دادند قدردانی می کنیم و چنانچه مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد یقینا بررسی و برطرف خواهیم کرد.

بهره برداری تونل شهری و پل سنگی تا پایان امسال

پيمانكار و مجري تونل شهری و پل پارک سنگی چالوس اظهار داشت: قرارداد و اجرای این تونل برعهده شرکت نصر اصفهان است و طبق قرارداد باید این پروژ ها را تا پایان سال 92 به اتمام و بهره برداری برسانیم.

غلامرضا زاهدی اعتبار این تونل را 12 میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: همین رقم اعتبار نیز برای پل پارک سنگی مورد نیاز است که در صورت تامین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی می توانیم همزمان این دو پروژه را در موعد مقرر تحویل کنیم.

وی با اشاره به اینکه این پروژه تا کنون 8 میلیارد تومان هزینه داشته است گفت: عمليات ساخت اين پروژه تاکنون ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

زاهدی در خصوص مشخصات تونل نیز خاطر نشان کرد: تونل شهری کنار گذر کمر بندی چالوس دارای 520 مترطول می باشد.همچنین این تونل با ارتفاع 12 متر و و عرض 16 متر تا اسفند ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.