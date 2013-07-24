به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پانزدهمین برنامه بر آستان جانان شهرری با حضور کارشناس مذهبی حجت الاسلام مرتضی جعفر پور معاون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، خانواده شهید آتش نشان امید عباسی و حامد زمانی خواننده برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این برنامه حجت الاسلام جعفر پور در خصوص مهربانی با خدمت گزاران برای مخاطبین سخنرانی خواهد کرد و فرهنگسرای ولاء از خانواده امید عباسی آتش نشان فداکاری که پس از شهادت اعضای بدنش اهدا شد، به منظور ارج نهادن به این کار بزرگ تجلیل می کند.

رئیس فرهنگسرای ولاء ادامه داد: همچنین در این برنامه حامد زمانی خواننده پاپ و محبوب نسل جوان در شب پانزدهم برآستان جانان ترانه هایی را اجرا خواهد کرد و گروه نمایش خیمه شب بازی مبارک با کارگردانی حسین ربیعی به اجرای برنامه های شاد و مفرح می پردازند.