اجرای طرح مطالعاتی بازنگری شبکه جمع آوری فاضلاب بوشهر

به گزارش خبرنگارمهر،ابوالحسن عالی ،عصر چهارشنبه در نشست با مجریان طرح آب و فاضلاب با بیان اینکه مطالعات بازنگری شبکه جمع آوری فاضلاب بوشهر در حال اجراء است گفت: این طرح شامل مطالعه خطوط انتقال، اصلی و فرعی ، شبکه جمع آوری ، انشعابات فاضلاب و تصفیه خانه است.

وی از اجرای مطالعات بازنگری و تکمیل مرحله اول فاضلاب شهر گناوه خبرداد و گفت: طول شبکه فاضلاب گناوه 120کیلومتر است که طرح مطالعات بازنگری با اعتبار 549میلیون ریال در حال اجراست و اکنون بیش از 46درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این مقام مسئول به اجرای طرح مطالعات مرحله اول و دوم شبکه فاضلاب در 4شهر چغادک، عالیشهر، دیر و کنگان خبرداد و گفت: طرح مطالعاتی شبکه فاضلاب چغادک بطول 40 کیلومتر ، عالیشهر 85کیلومتر، و دیر و کنگان هرکدام 160کیلومتر در حال اجراء است که 46درصد پیشرفت طرح‌های مطالعاتی این شهرهاست.

وی افزود: برای اجرای این طرحهای مطالعاتی یک میلیارد و 529میلیون ریال اختصاص یافته است.

مدیردفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به بازنگری طرح مطالعات مرحله دوم شبکه و تاسیسات فاضلاب درسه شهر بوشهر، گناوه و دیلم اشاره کرد و گفت: شبکه جمع‌آوری فاضلاب بوشهر که 310کیلومتر آن اجراء شده است بر اساس طرح مطالعاتی جدید 100 کیلومتر دیگر اجراء خواهد شد.

عالی همچنین از پیشرفت 62درصدی بازنگری طرح مطالعات مرحله دوم شبکه و تاسیسات فاضلاب درسه شهر بوشهر،گناوه و دیلم خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای این طرح مطالعاتی 5/1 میلیارد ریال عقد قرارداد شده است.