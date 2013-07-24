محافل انس با قرآن در دانشگاهها بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقرزاده ظهر چهارشنبه در ويژه برنامه تقدير از فعالان قرآني دانشگاه آزاد قائم شهر، برگزاري چنين محافل و همنشيني با اصحاب قران در ماه بهار قرآن را يكي از توفيقات خوب الهي دانست.
وی افزود: در نقل معصوم (ع) ماه مبارك رمضان با رحمت الهي شروع مي شود و در نيمه همزمان با ميلاد كريم اهل بيت (ع) به مغفرت و غفران الهي و در پايان ماه به رهايي از آتش جهنم مي رسد و به اين نكته كه ما چقدر توانستيم در اين ماه با فضاي بهاري قرآن مأنوس وآشنا شويم و به نكات اخلاقي آن درزندگي خود جامه عمل بپوشانيم تأكيد کرد.
دبير هم انديشي اساتيد منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در بحث تربيتي و تأديبي ماه مبارك رمضان اشاره کرد و گفت: تربيت رمضاني موجبات تحقق سبك زندگي قرآني را فراهم مي كند.
وي گفت: قرآن جامع ترين قانون براي تعالي بشريت بوده و ما مي توانيم با خواندن و شنيدن،به دل سپردن و عمل كردن به آن درزندگي خود بهره ببريم.
باقرزاده، وجود حافظان كل قرآن را يكي از معجزات ارزشمند و مستمر قرآن دانست و گفت: حافظان و قاريان قرآن بايد به مفهوم آيات و تفسير آنها توجه بيشتري کرده و در آن تدبر کنند.
در پايان مراسم به برترين هاي قرآني دانشگاه جوايزي اهداء شد.
قائم شهر - خبرگزاری مهر: دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاههای آزاد منطقه سه کشور خواستار افزایش محافل انسی با قرآن در دانشگاهها شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقرزاده ظهر چهارشنبه در ويژه برنامه تقدير از فعالان قرآني دانشگاه آزاد قائم شهر، برگزاري چنين محافل و همنشيني با اصحاب قران در ماه بهار قرآن را يكي از توفيقات خوب الهي دانست.
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