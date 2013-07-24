17مرکز نیکوکاری در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا حسینی با اعلام این خبر اظهارداشت: مراکز نیکوکاری در راستای توسعه مشارکتهای مردمی وارائه خدمت بهتر و مطلوب به محرومین وبه عنوان پیشخوان امداد و واحدی خود گردان ومردمی تحت نظارت این نهاد درسطح مساجد استان فعالیت می کنند.

وی درخصوص اهداف تاسیس این مراکز افزود: شناسایی، ارتباط وتعامل موثر باخیرین وموسسات خیریه ، طراحی واستقرار مدیریت شبکه های نیکوکاری با تمرکز محله و بامحوریت مسجد محله ، برون سپاری و توسعه خدمات رسانی به محرومین،ایجاد همبستگی ، تعامل و توان اجتماعی درجامعه و ارتقای فرهنگ انفاق ونیکوکاری است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امدادخراسان جنوبی درخصوص ایجاد مراکز نیکوکاری تصریح کرد: این مراکز در شهرهابه ازای 10هزار نفر و در روستاها با جمعیت بیش از یک هزار نفر یک مرکز نیکوکاری محله طی یک برنامه زمان بندی شده سه ساله ایجاد می شود.

به گفته وي اعتبار راه اندازی 17مرکز نیکوکاری بالغ بر680 میلیون ریال بوده و تعداد این مراکز تاپایان سال جاری به 30مرکز درسطح استان خواهد رسید.

جمع آوری هفت میلیارد ریال صدقه در استان

مردم سخاوتمند ونیکوکار استان خراسان جنوبی در3 ماهه ابتدای سال جاری هفت میلیارد و578 میلیون ریال صدقه به کمیته امداد امام خمینی (ره) دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 رشد داشته است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی كميته امداد امام خميني (ره) خراسان جنوبي گفت: به منظور احیاء و ترویج سنتهای حسنه انفاق و نیکوکاری، مردم متدین ومومن استان طی این مدت ماهیانه دو میلیارد و 520 میلیون ریال صدقه جهت کمک به محرومین ونیازمندان واریز کردند.

سید رضاحسینی در خصوص موارد مصرف صدقات جمع آوری شده افزود: براساس نظر نماينده ولي فقيه دركميته امدادامام(ره)،در سرفصلهاي مختلفي ازقبيل خدمات درماني ، فرهنگي،ازدواج، مسكن و... مددجويان تحت حمايت واقشارنيازمند هزينه مي شود.

وي تعداد كل مشتركين طرح صدقات را 115 هزار و497 مشترك ذكر كرد و یادآورشد: از اين تعداد 109 هزار و 822 صندوق كوچك درمنازل و فروشگاهها، تعداد یک هزار و 658 صندوق متوسط در سازمانها، ادارات كل ،مراكز آموزشي و نظامي وهمچنين تعداد چهار هزار و17 صندوق بزرگ درميادين، معابر ومكانهاي عمومي سطح استان فعال و نصب شده است.

حسینی از مردم استان خواست هنگام مراجعه نيروهاي جمع آوري صدقات جهت تخليه صندوق كارت شناسايي معتبرو يا برگ ماموريت اداري اخذ نمايند و درصورت مشاهده موارد مشكوك به نزديكترين كميته امداد محل زندگي خود اطلاع دهند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی كميته امداد امام خميني (ره) خراسان جنوبي افزود: براساس بخشنامه وزارت کشور فقط کمیته امداد امام خمینی (ره) مجاز به نصب صنادیق صدقات درمعابر عمومی سطح شهرها و روستاها است.