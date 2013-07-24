ساخت مسجد امام حسن مجتبی (ع) در علی آبادکتول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت این مسجد که مزین به نام مبارک امام حسن مجتبی (ع) است، بعدازظهر چهارشنبه با حضور مسئولان و مردم مذهبی شهرستان آغاز شد.

این مسجد در زمینی به مساحد 1300 متر مربع و با اعتبار یک میلیارد ریال از محل کمکهای مردمی خیران احداث می شود.

در احداث این بنا، علاوه بر مسجد، ایجاد موسسه خیریه،درمانگاه، صندوق قرض الحسنه، مرکز فرهنگی و پایگاه بسیج مدنظر قرار دارد و ساخت و راه اندازی این مجموعه با کمک خیران انجام می شود.

همچنین همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) مرسم معنوی انس با قرآن نیز با حضور بیش از 100 نفر از قاریان شهرستان علی آبادکتول برگزار شد.