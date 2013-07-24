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۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۲۷

"هوش سیاه" و "ستایش" در بین مردم افغانستان

"هوش سیاه" و "ستایش" در بین مردم افغانستان

تعدادی از مجموعه‌های تلویزیونی به عنوان آثار و تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ضیافت رمضانی مردم کشور افغانستان راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال بینندگان افغانی از فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی تولید سازمان صدا و سیما در سنوات اخیر، اداره مبادلات برنامه‌ای مرکز امور بین‌الملل سازمان صدا و سیما به پیروی از سنت حسنه برگزاری "جشن رمضان الکریم" در میان مسلمانان با ارسال بیش از 6 هزار دقیقه برنامه به کشور افغانستان شریک جشن رمضانی آن‌ها شد.

اداره مبادلات برنامه‌ای مرکز امور بین‌الملل پس از آماده‌سازی 6 مجموعه تلویزیونی از تولیدات صدا و سیما، آن‌ها را به منظور پخش از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان برای رادیو و تلویزیون این کشور ارسال کرد.

این 6 مجموعه تلویزیونی ارسالی شامل "و خداوند عشق را آفرید"، "شیدایی"، "هوش سیاه"، "ستایش"، "بی صدا فریاد کن" و "پیامک از دیار باقی" هستند که امسال در ماه مبارک رمضان مهمان رسانه‌ای سفره‌های رمضانی افغان‌ها شدند.

کد مطلب 2103725

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