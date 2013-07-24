روزه خواری در فارس و شیراز کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برخی افراد مسائلی را در خصوص افزایش روزه خواری در شیراز مطرح می کنند در حالیکه در سطح شهر شیراز چنین نیست.

وی افزود: آنچه که در سطح شهر شیراز شاهد هستیم کاهش چشم گیر روزه خواری است.

سردار سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای رفاه حال مسافرین برخی از اماکن در ایام ماه مبارک رمضان خدمات را ارایه می دهند، گفت: 92 واحد صنفی در شیراز با اجازه نیروی انتظامی برای ارائه خدمات به مسافران فعال هستند.

برخورد پلیس با اختلاس های میلیاردی

فرمانده انتظامی فارس در بحث دیگری از سخنان خود با اشاره به برخورد با جرائم اقتصادی در فارس ، گفت: دایره مبارزه با فساد اقتصادی اداره آگاهی استان فارس به غیر از پرونده های کلاهبرداری به پرونده های جرائم مالی از جمله اختلاس نیز رسیدگی می کند.

وی تاکید کرد: چندین پرونده چند میلیارد تومانی توسط این دائره تشکیل شده که طی چند روز آینده با تکمیل تحقیقات این پرونده های اختلاس نیز اطلاع رسانی می شود.