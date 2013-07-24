علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی تیمش مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت : وضعیت خوبی قرار داریم و بازهای تدارکاتی خوب ما، سبب شد با بازیکنان جدید بیشتر هماهنگ شویم و به نظر من تیم فولاد نیز تیم یک دست ومنظمی است اما امیدوارم بتوانیم قدم نخست را محکم برداریم و پیروز میدان باشیم.

وی در مورد حضور بازیکنان برجسته مانند عقیلی در تیم اصفهانی ادامه داد: ما در فصل نقل وانتقالات بازیکنان بزرگی جذب کردیم و نیازمند این بازیکنان بودیم زیرا سپاهان در سه جبهه مختلف در حال جنگیدن است اما رابطه من با تمام بازیکنان به خصوص هادی عقلی بسیار خوب است برایم فرقی ندارد که از روی نیمکت بازی را دنبال کنم با در زمین باشم زیرا مهم موفقیت سپاهان است.

مدافع تیم سپاهان در مورد اینکه بسیاری می‌گویند تیم سپاهان برای فصل آینده کهکشانی بسته شده، ادامه داد: من اعتقادی به کهکشانی بودن سپاهان ندارم چون خیلی از تیم‌ها در نقل و انتقالات بهتر از سپاهان عمل کردند و بازیکنان خوبی گرفتند هر چند بودن بازیکنان کهکشانی در تیم ملاک قهرمانی نیست همان طور که سال های گذشته بعضی از تیم های بازیکنان کهشکانی داشتند اما نتیجه لازم را نگرفتند.

وی پیرامون وضعیت سپاهان را در لیگ امسال افزود : امیدوارم امسال بتوانیم به خوبی ظاهر شویم و هدف اصلی ما لیگ قهرمانان آسیا است که امیدوارم بتوانیم در هر سه جام موفق باشیم اما نمی توان گفت که سپاهان قهرمان اصلی است زیرا تیم‌های خوبی مانند تراکتورسازی تبریز و استقلال وپرسپولیس از مدعیان اصلی قهرمانی هستند.