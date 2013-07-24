عدم پرداخت حقوق آبداران، ایجرود را با بحران آب مواجه می کند

باقر اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات موجود در تامین آب روستاهای شهرستان ایجرود اشاره کرد و افزود: 15 روستای شهرستان ایجرود مشکل تامین آب دارند.



وی اظهار داشت: هشت روستای شهرستان ایجرود با بحران شدید آب آشامیدنی مواجه هستند که در این راستا بتخصیص اعتبار مشکل کم آبی در این روستاها حل خواهد شد.



فرماندار شهرستان ایجرود ، نجم‌الشیخان و قندی بلاغ را از جمله روستاهای شهرستان ایجرود اعلام کرد و گفت: این دور با مشکل جدی کم آبی مواجه هستند.



اکبرپور به مشکل موجود در تحویل چاه مظفر اشاره کردو یاد آورشد: اگر این چاه تحویل داده نشود آب منطقه با مشکل جدی مواجه می‌شود.



وی در ادامه گفت: در راستای رفع مشکل کم آبی در این روستاها باید تمهیدات لازم در دستور مار قرار گیرد و آبفا روستایی مساعدت لازم را لحاظ کند.



فرماندار ایجرود تاکید کرد: در حال حاضر برای این روستاها با تانکر آب توزیع می شود.