عدم پرداخت حقوق آبداران، ایجرود را با بحران آب مواجه می کند

باقر اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات موجود در تامین آب روستاهای شهرستان ایجرود اشاره کرد و افزود: 15 روستای شهرستان ایجرود مشکل تامین آب دارند.
وی اظهار داشت: هشت روستای شهرستان ایجرود با بحران شدید آب آشامیدنی مواجه هستند که در این راستا بتخصیص اعتبار مشکل کم آبی در این روستاها حل خواهد شد.
فرماندار شهرستان ایجرود ، نجمالشیخان و قندی بلاغ را از جمله روستاهای شهرستان ایجرود اعلام کرد و گفت: این دور با مشکل جدی کم آبی مواجه هستند.
اکبرپور به مشکل موجود در تحویل چاه مظفر اشاره کردو یاد آورشد: اگر این چاه تحویل داده نشود آب منطقه با مشکل جدی مواجه میشود.
وی در ادامه گفت: در راستای رفع مشکل کم آبی در این روستاها باید تمهیدات لازم در دستور مار قرار گیرد و آبفا روستایی مساعدت لازم را لحاظ کند.
فرماندار ایجرود تاکید کرد: در حال حاضر برای این روستاها با تانکر آب توزیع می شود.
زنجان -خبرگزاری مهر: فرماندار ایجرود با اشاره به عدم پرداخت حقوق آبداران در هشت ماه گذشته گفت: این موضوع باعث می شود که بحران کم آبی در این شهرستان در ایام تابستان شدید شود.
باقر اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات موجود در تامین آب روستاهای شهرستان ایجرود اشاره کرد و افزود: 15 روستای شهرستان ایجرود مشکل تامین آب دارند.
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