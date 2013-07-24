به گزارش خبرگزاري مهر، آيت‌الله‌ ‌آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري درباره ضرورت انتخاب مسير و جهت درست در زندگي شخصي، اجتماعي و سياسي و تأكيد بر خسارت عظيمي كه در نتيجه گام برداشتن در مسيرهاي اشتباه، براي افراد و كشور به جاي مي‌ماند، حضرت امام (ره) را الگو و شاخص مسير و جهت انقلاب اسلامي توصيف كرد و گفت: حضرت امام (ره) انقلاب اسلامي را با ترجماني قرآني و مبتني بر سنت الهي بنيان گذاشتند و معتقد به دخالت اسلام در تمام شئون زندگي بودند و اين كلام و سياست الهي همواره شاخص حركت و دوام نظام اسلامي است.

رئيس قوه قضاييه افزود: در اين مدت اخير كساني كه اهل فتنه سال 88 و در جريان اصلاحات قائل به سكولاريزه شدن كشور و سياست بودند و راه امام (ره) را بر نمي‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گويي افعي جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه مي‌كنند چرا كه امت تفكرات اين گروه را برنمي‌تابد و تعرّب بعد از هجرت در ايران اسلامي ما جايي ندارد.

آيت ا... آملي لاريجاني با تأكيد بر اينكه برخي گروهها در سالهاي گذشته در عين زيركي هم مدعي انقلاب بودند و هم تمام تلاششان جدا كردن انقلاب از مسير و جهت اصلي و دوري از ولايت فقيه به عنوان آموزه اصلي حضرت امام (ره) بود و دخالت قرآن و سنت را در همه شئون بشري نمي‌پذيرفتند، به تلاشهاي اخير برخي از طرفداران همان تفكر اشاره كرد و گفت: تمام كساني كه به تفكر سكولار اعتقاد دارند و مي‌خواهند دموكراسي غربي را جانشين فهم قرآني قرار دهند بايد بدانند كه حضرت امام (ره) شاخص انقلاب است و به اندازه كافي بينات و محكمات ايشان و سخنانشان در دسترس است و اينگونه افراد و گروهها راه به جايي نخواهند برد و وضع سياسي كشور به گونه‌اي نيست كه مجال فعاليت هاي مديريتي براي آنها باشد.

رئيس دستگاه قضا، مردم ايران را مردمي مؤمن و معتقد به اسلام و انقلاب دانست كه ايمان و ارادت آنان به اسلام و مباني ديني در ايامي مانند ماه مبارك رمضان و شبهاي قدر كاملاً نمايان است و تمام مسئولان و دست اندركاران نيز بايد در جهت گيري‌هاي سياسي خود در مسير اصلي انقلاب و اسلام گام بردارند و مسير را اشتباه نروند چرا كه در غير اين صورت ملت ايران به آنان اجازه حركت نخواهد داد.

آيت ا... آملي لاريجاني با تبريك ولادت كريم اهل بيت حضرت امام حسن (ع) به فرا رسيدن شبهاي قدر اشاره و اظهار كرد: شبهاي قدر فرصت عظيمي براي درك توحيد الهي است و بايد تمام تلاش و استعداد خود را براي درك هر چه بهتر اين شبها به كار گيريم و به هر بهانه‌اي به طرف حق تعالي و الطاف الهي برگرديم.

رئيس قوه قضاييه توحيد را سرمنشأ تمام خيرات و بركات در عالم توصيف كرد و ايام قدر را فرصت بسيار مناسب و ويژه‌اي براي رسيدن به قرب الهي دانست و گفت: در ايام و ليالي قدر ملائكه به اذن خداوند متعال فرود مي‌آيند و اين نزول الهي، كاملاً خاص و ويژه است و به امر الهي تمام مقدرات انسان در اين شبها رقم خواهد خورد و بر اين اساس است كه درك اين شبهاي عظيم و خير و بركت آن بالاتر از يك عمر است و تمام مؤمنان و مسلمانان بايد تلاش كنند كه قلوبشان براي تابيدن انوار محبت الهي در اين شبها آماده شود.

آيت ا... آملي لاريجاني ماه مبارك رمضان و شبهاي قدر را فرصت بسيار مناسبي براي يافتن مسير و جهت صحيح حركت و تقرب به الطاف الهي دانست.

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: حقيقت توكل، برگشت انسان به نگاه توحيدي است و اگر توحيد به معناي حقيقي بر انسان ظاهر شود توكل به معناي حقيقي نيز نمايان خواهد شد.

در ادامه اين جلسه رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گزارشي از اقدامات و عملكرد اين سازمان ارائه داد و سپس بحث و بررسي درباره پيش نويس طرح دادرسي الكترونيكي و آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي ادامه يافت و بندهايي از آن به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد.