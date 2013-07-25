2400 واحد علمی و دانشگاهی در کشور فعال است/توسعه مراکز علمی زمینه ساز رشد فناوری هسته ای و زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه شنبه در در همایش تجلیل از فعالان مهارت و کارآفرینی فنی و حرفه ای استان همدان اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی این است که بتوانیم در عرصه علم، دانش و فناوری و کارآفرینی گام های موثری برداریم.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه دوران زیادی از پیروزی و تحقق انقلاب اسلامی ایران نمی گذرد به دستاوردهای همه جانبه این انقلاب اشاره کرد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی عیه ایران نیز گفت: با ولایتمداری مردم ایران و حمایت ویژه مسئولان و خصوصا رهبری از توسعه و پیشرفت علم، دانش، فناوری و پژوهش شاهد رشد چشمگیری در این زمینه ها در عرصه ملی و بین المللی هستیم.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور تنها 241 مرکز علمی و آموزشی و دانشگاهی وجود داشت، گفت: در حال حاضر به برکت انقلاب اسلامی و رهبری معظم، بیش از دو هزار و 400 واحد علمی و دانشگاهی در کشور فعال است.

توسعه علم و مراکز علمی عرصه ای برای رشد فناوری هسته ای، نانو، فناوری های زیست محیطی است

معاون سیاسی - امنیتی استاندار همدان افزود: توسعه علم و مراکز علمی عرصه بسیار خوبی برای رشد و پیشرفت فناوری هسته ای، نانو، فناوری های زیست محیطی و رشته های پزشکی است.

وی گفت: در بحث زیرساخت های علمی در حال حاضر اقدامات شایان توجهی صورت گرفته است.

قاسمی فرزاد بیان داشت: به واسطه وجود مجموعه توانمندی چون فنی و حرفه ای، گام های بزرگی در عرصه اشتغال کشور برداشته شده است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار همدان فنی و حرفه ای را منشا خدمات ارزشمندی در راستای مهارت افزایی و اشتغالزایی جوانان قلمداد کرد.

وی با اشاره به کسب رتبه های ملی و بین المللی توسط کارآفرینان و کارآموزان فنی و حرفه ای بر لزوم استمرار این روند و حمایت همه جانبه از آن تاکید کرد.