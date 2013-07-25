وجود هشت هزار زندانی جرایم غیر عمد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ساری شامگاه چهارشنبه در حاشیه آئین جشن گلریزان در جمع خبرنگاران افزود: برای آزادی زندانیان بدهکار سعی می کنیم از مبالغ کمتر شروع کنیم تا تعداد زیادی از سرپرستان خانواده که به دلیل برای آزادی این تعداد زندانی سعی داریم از مبالغ کمتر شروع کنیم و بسیاری از این افراد سرپرست خانواده هستند تا تعداد زیادی از این افراد بر آغوش خانواده هایی خود برگردند تا خانواده متلاشی نشود.



وی ادامه داد: عزم راسخ داریم تا پایان سال این تعداد زندانی را به صفر برسانیم.



ساری با بیان اینکه قانون جدید بیمه شخصص ثالث قانون مترقی است، افزود: قبل از اجرای قانون بیمه شخص ثالث یعنی ۲۰ شهریورماه ۱۳۸۷ ورودی به زندان بخصوص از رانندگان روزی ۵۷ زندانی بود که با اجرای این قانون این تعداد به متوسط ۲ نفر ورودی کاهش یافته است.

برخی شرکتهای بیمه در تلاش برای تغیر بند و موادی از قانون جدید بیمه شخص ثالث هستند



معاون ستاد دیه کشور با اشاره به پایان دو آزمایشی ۵ ساله در ۲۰ شهریورماه سالجاری افزود: متاسفانه برخی شرکت های بیمه در تلاش برای تغیر بند و موادی از قانون جدید بیمه شخص ثالث هستند و این امر به نفع مردم نخواهد بود و ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم از دایمی شدن این قانون که پیشنهاد آن را دادیم حمایت بکنند.



ساری افزود: قانون جدید بیمه شخص ثالث قانون بسیار مترقی و مثبتی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان است.



وی با بیان اینکه عامل ۷۰ درصد تلفات راننگی خطای انسانی است، افزود: بنابراین افراد اگر قوانین و مسائل رانندگی را رعایت کنند شاهد کاهش چشمگیر در آمار تصادفات رانندگی و به تبع آن ورودی افراد به زندانها داریم.



ساری با اذعان به اینکه ایران به لحاظ تعداد تلفات جاده ای در دنیا رتبه اول را دار در تشریح این معضل، گفت: در ایران از ۱۰۰ هزار نفر ۳۵ نفر کشته می شوند و در کشوری همانند ترکیه از ۱۰۰ هزار نفر ۶ نفر کشته می شوند که این تفاوت چمگیریی است و باید با تغیر رفتارها باید تلاش کنیم این این میزان کاهش یابد.



معاون ستاد دیه کشور با اشاره به آزادی۹۲۲۶ زندانی جرائم غیرعمده طی سال گذشته در کشور افزود: حدود ۵۶ درصد زندانیان آزاد شده با رضایت طرف شاکی آزاد شدند و باید فرهنگ گذشت در جامعه تقویت شود.

حدود ۲۸۰۰ زندانی مهریه در کشور وجود دارد



ساری بخش دیگری از زندانیان جرائیم غیرعمد را مربوط به زندانیان مهریه عنوان کرد و با تاکید بر اینکه خانواده ها باید در بحث مهریه دقت ویزه داشته باشند، افزود: در حال حاضر حدود ۲۸۰۰ زندانی مهریه در کشور وجود دارد که در تلاش برای آزادی این تعداد هستیم.

باید تلاش کنیم اعمال مهریه های سنگین در جامعه به یک فرهنگ تبدیل نشود

وی فرایند آزادی زندانیان مهریه را دارای بیم های در جامعه دانست و افزود: باید تلاش کنیم اعمال مهریه های سنگین در جامعه به یک فرهنگ تبدیل نشود تا در صورت مطالبه نمودن زوجه و عدم توان داشتن زوج در پرداختت آن از ستاد دیه استفاده شود بلکه باید فرهنگ کاهش میزان مهریه در جامعه نهادینه شود.



ساری کمک به زندانیان مهریه را در حد بسیار محدود اعلام کرد و افزود: در گذشته حدود ۲۰ ملیون تومان بود که امسال سعی شده با تسهیلات اعطایی این میزان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.

رسانه ها در ایجاد زمینه های کاهش ورودی های جرائم غیرعمد نقش تاثیرگذار دارند



وی پرهیز از دادن چک های بی محل و معاملات سوری را از عوامل مهم در کاهش آمار زاندانیان جرائیم غیرعمده عنوان کرد و افزود: فرهنگ سازی گسترده و. جامعه در کشور در این خصوص باید صورت بگیرد و رسانه ها نقش مهم اساسی در این خصوص دارند.

فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به کلی از جامعه ایران رخت برسته است

ساری با انتقاد از اینکه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به کلی از جامعه ایران رخت برسته است افزود: بحث امر به معروف و نهی از منکر عامل مهم در کاهش جرائم در جامعه است و در مواردی همچون چک بی محل، مهریه های سنگین و تصادفات اگر ا ئمه جمعه و جماعات و مردم بارها این مسئه را در جامعه بیان کنند قطعا در رفتار مردم تاثیرگذار خواهد بود.