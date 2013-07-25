ورزش هرمز نیازمند توجه بیشتر مسئولان/ لزوم تخصیص یک درصد از درآمدهای معدن خاک سرخ

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پوریان سرپرست اداره ورزش و جوانا هرمز پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه کمیته ورزش و جوانان که با حضور بخشدار هرمز، رئیس شورای شهر اعضای این کمیته در سالن اجتماعات برگزار شد با اشاره به پایان رسیدن عمر دولت دهم گفت: در سال های اخیر شاهد احداث و بهره برداری از اماکن و فضاهای ورزشی در هرمز بودیم که باعث رشد و شکوفایی استعداد های فراوانی در زمینه ورزش و رشته های مختلف ورزشی بودیم.

وی اظهارداشت: مجموع فضاهای ورزشی این جزیره افزون بر 28 هزار مترمربع شامل زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی، زمین محله ای، زمین ورزشی ساحلی و استخر سرپوشیده است که با این حساب سرانه فضای ورزشی این جزیره به پنج متر مربع می رسد.

وی با اشاره به اینکه میانگین سرانه فضای ورزشی کشور معادل 75 صدم مترمربع است، تصریح کرد: بر این اساس سرانه فضای ورزشی جزیره هرمز افزون بر شش برابر میانگین سرانه فضای ورزشی کشور می شود.

به گفته وی، افزون بر 20 هزار متر مربع یعنی بیش از 70 درصد از فضاهای ورزشی فعلی جزیره هرمز در دولت نهم و دهم احداث شده است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان هرمز گفت: اکنون 450 ورزشکار در چند رشته ورزشی مانند فوتبال، فوتسال، والیبال، آمادگی جسمانی، قایقرانی و شنا فعالیت می کنند که از این تعداد 100 نفر آنها بانوان و 350 نفر آقا است.

وی افزود: اکنون ما در استان در چند رشته ورزشی مانند قایقرانی، فوتبال و فوتسال و والیبال جایگاه مهمی داریم و نماینده های هم در چند رشته ورزشی در لیگ های مختلف استان داریم.

ورزشهای آبی مورد توجه قرار گیرد

پویان در ادامه جلسه گفت: با وجود استعدادهای فراوان در زمینه ورزشهای آبی می توانیم چشم انداز ورزشی خوبی در این زمینه داشته باشیم.

سرپرست اداره وزرش و جوانان هرمز بیان داشت: با توجه عمر کمی از افتتاح استخر شنای این بخش می گذرد ولی اکنون در رشته شنا استعداد های یافت شده که اکنون مورد توجه مربیان این رشته ورزشی در استان هستند.

وی اظهارداشت: راه اندازی آکادمی بدن سازی با همکاری بخش خصوصی می توانیم در آینده در زمینه بدنسازی و پرورش اندام در استان حرف برای گفتن داشته باشیم.

پویان در ادامه به طرح اوقات فراغت در تابستان اشاره و عنوان کرد: اکنون بالغ بر 250 نفر در طرح اوقات فراغت در رشته های ورزشی فعالیت می کنند و همچنین با برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان 100 ورزشکار در قالب تیم های محلات در ماه مبارک رمضان مسابقات برگزار می کنند.

تاکید بر گسترش ورزشهای همگانی

محمد زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز و هیئت ورزش همگانی بیان داشت: با توجه به حضور گسترده مردم جزیره هرمز در ورزشهای همگانی باید این رشته ورزشی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هر جامعه ای که با نشاد و سر زنده است می تواند در همه عرصه ها موفق باشد.

وی گفت: برگزاری همایش های مختلف پیاده روی خانواده که حضور چهار هزار نفری در این همایش ها گواه بر این مدعاست.

نبود منابع مالی و اسپانسر باشگاه ورزشی هرمز را تهدید می کند

غلام ترکمانی رئیس هئیت فوتبال هرمز گفت با توجه به بالا بودن هزینه برگزاری مسابقات و حضور باشگاههای ورزشی در لیگ های مختلف ورزشی و نبود منابع مالی و اسپانسر برخی از باشگاه های ما در شرف انحلال هستند.

این مسئول ورزشی با اشاره به شارژ زمین چمن مصنوعی جزیره، گفت: اگر این زمین چمن کار فنس کشی دور زمین و آب دهی مناسب و شانه زنی و شارژ مجدد نشود از عمر مفید آن کاسته می شود و دوباره ورزش فوتبال هرمز از بین میرود.

وی نیز عنوان کرد: با توجه به حضور جوانان و استعداد های ورزشی در این جزیره امید است همه دستگاه ها دست ورزش هرمز را به گرمی فشار دهند.

مجموعه های اقتصادی به یاری ورزش هرمز بشتابند

قنبر رنجبری رئیس هیئت مدیره یک با شگاه ورزشی در این جلسه نیز گفت اگر از در آمد حاصله در معادن یک درصد آن به ورزش هرمز اختصاص یابد بطور یقین چراغ ورزش هرمز روشن خواهد ماند.

این مدیر ورزشی بیان داشت: اکنون برخی از باشگاه های در اعزام تیم های خود به مسابقات استانی یا لیگ با مشکل مالی مواجهند

در ادامه فریدون دریانورد بخشدار هرمز با تبریک میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در نیمه رمضان گفت بتوانیم این ماه مبارک را درک کنیم تا شب های قدر توفیق حضور پیدا کنیم.

بخشدار هرمز بیان داشت هر شهری که جوان پر انرژی داشت باشد معظلات اجتماعی و بزهکاری در آن جامعه از بین میرود.

وی گفت: اساسی ترین مشکل ورزش هرمز نبود منابع مالی است و اداره مانند ورزش و جوانان که بعد از آموزش و پرورش بالاترین آمار جمعیتی در بعد ورزشی دارد لازم است همه دستگاه های کمک کنند.

دریانورد اظهار داشت ارزش ورزش و جوانان کم اتر بسیج نیست با جود 700 ورزشکار در هرمز و اگر قرار است جهشی در ورزش هرمز رخ بدهد همه مسئولان ادارات خود را رئیس هیات ورزشی بدانند.