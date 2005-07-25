راه اندازي صداي مشاور به منظور ارائه خدمات گياه درماني

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين سيستم پاسخگو به منظور ترويج فرهنگ صحيح از گياهان دارويي و ارائه خدمات درماني به بيماران در زمينه استفاده از داروهاي گياهي توسط متخصصان اين پژوهشكده راه اندازي شده و بيماران مي تواند از طريق تماس تلفني و ارائه مشخصات همچون نوع بيماري و سابقه بيماري ، راهنمايي هاي لازم جهت درمان را از پزشكان گياه درماني دريافت كنند .

گفتني است : مردم جهت برقراري ارتباط مستقيم صادر مشاور مي توانند همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 8 و سي دقيقه تا 15 و چهل و پنج دقيقه با شماره تلفن 66462179 تماس حاصل نمايند .