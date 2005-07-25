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۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳

در پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي صورت گرفت:

راه اندازي صداي مشاور به منظور ارائه خدمات گياه درماني

پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي با راه اندازي صداي مشاور در زمينه استفاده از داروهاي گياهي خدمات درماني ارائه مي دهد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين سيستم پاسخگو به منظور ترويج فرهنگ صحيح از گياهان دارويي و ارائه خدمات درماني به بيماران در زمينه استفاده از داروهاي گياهي توسط متخصصان اين پژوهشكده راه اندازي شده و بيماران مي تواند از طريق تماس تلفني و ارائه مشخصات همچون نوع بيماري و سابقه بيماري ، راهنمايي هاي لازم جهت درمان را از پزشكان گياه درماني دريافت كنند .

گفتني است : مردم جهت برقراري ارتباط مستقيم صادر مشاور مي توانند همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 8 و سي دقيقه تا 15 و چهل و پنج دقيقه با شماره تلفن 66462179 تماس حاصل نمايند .

 

کد مطلب 210409

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