عملیات مرصاد مانع دست یابی دشمنان به کشور شد

سرهنگ یوسف قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روز ملی کرمانشاه گفت: روز ملی کرمانشاه در واقع روز ملی ایران است چرا که اگر مردم کرمانشاه موفق به شکست منافقین در عملیات مرصاد نمی شدند کشور به اشغال دشمنان در می آمد.

وی افزود: در آن زمان کرمانشاه به حیاط خلوت هواپیماهای بعثی تبدیل شده بود و نیروهای هوانیروز نیز در کنار سایر نیروها در این عملیات به دفاع و مقابله با منافقین پرداختند و منافقین را سرکوب کردند.

قربانی نقش این عملیات را در حفظ کیان اسلامی بسیار استراتژیک دانست و گفت: اگر منافقین می توانستند کرمانشاه را تصرف کنند به دنبال آن ممکن بود به پایتخت نیز دسترسی پیدا کرده و کشور به اشغال در می آمد.

وی روز ملی کرمانشاه را روزی تاریخ ساز و مهم در سرنوشت ایران اسلامی دانست و گفت: پاسداشت این روز وظیفه همگان است و مسئولین بادی نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

قربانی خاطرنشان کرد: روز ملی کرمانشاه، روز ملی ایران است، لذا نمایندگان می توانند در مجلس لایحه ای را تصویب کرده و روز ملی کرمانشاه را به نام یک روز تاریخی و رسمی در تقویم ایران به ثبت برسانند.

وی افزود: همه مسئولین نسبت به این موضوع وظیفه داشته و باید دین خود را به این مردم ادا کنند.

قربانی از نشست کارکنان هوانیروز کرمانشاه با آیت الله علما، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه به مناسب 5 مرداد خبرداد.

وی در بخش دیگکر در خصوص اتفاقات افتاده در جنگ و پیرامون عملیات مرصاد گفت: ایران اسلامی در آخرین روز های دفاع مقدس شاهد حوادث تلخ و شیرین بسیاری بود.

وی افزود: فشار طاقت فرسای قدرت های استکباری جمهوری اسلامی ایران را با مشکلات فراوانی در زمینه های نظامی، سیاسی و اقتصادی مواجه ساخته بود و از سوی دیگر، رژیم متجاوز بعثی نیز با استفاده از حمایت های گسترده شرق و غرب، ضمن بازسازی ارتش شکست خورده عراق، برای هجومی دوباره خود را آماده می کرد.

قربانی ادامه داد: بر همین اساس در سال پایانی جنگ حوادث و تحولات نظامی و سیاسی روندی پر شتاب به خود گرفت و اجرای موفقیت آمیز عملیات والفجر ده از سوی رزمندگان اسلام بمباران وسیع شیمیایی در حلبچه دور تازه جنگ شهرها، حمله موفق نیروهای عراقی به مواضع رزمندگان ایرانی، پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، هجوم مشترک ارتش عراق و گروهک خود فروخته منافقین در جبهه های غرب و جنوب و سرانجام یورش سلحشوران ایران اسلامی بر متجاوزان، رویدادهای مهم جنگ در سال هشتم بود که در نهایت به برقراری آتش بس در جبهه های نبرد منجر شد.

وی گفت: پس از مقاومت نیروهای اندک سپاه و بسیج در دشت حسن آباد و زمین گیر شدن نیروهای دشمن در پشت ارتفاعات چهار زبر، به تدریج فرماندهی و نیروهای خودی برای آزادسازی مناطق تصرف شده و انهدام نیروهای منافقین، در منطقه متمرکز شدند.

وی افزود: در روز پنجم مرداد عملیات مرصاد با رمز یا علی بن ابیطالب(ع) آغاز شد و در این عملیات، 3 گردان از تیپ نبی اکرم(ص)، تیپ مسلم و 1 گردان از ایلام از پشت به اسلام آباد حمله کردند.

قربانی ادامه داد: در آن زمان منافقین تصور می کردند همانند روزهای قبل، نیروهای عراقی همچنان در این مناطق حضور دارند؛ حال آن که عراقی ها عقب نشینی کرده و منطقه در دست نیروهای ایرانی بود، به همین دلیل، نیروهای خودی توانستند به راحتی از این محور وارد اسلام آباد شوند.

فرمانده هوانیروز کرمانشاه گفت: پیش از این، نیروهای یکی از گردان ها که اهالی اسلام آباد بوده و به تمام راه های شهر آشنایی داشتند، با نفوذ به داخل شهر، با دشمن درگیر شدند و سازماندهی منافقین را در داخل شهر بر هم زدند.

قربانی ادامه داد: منافقین برای ترمیم ضربات وارده، 2 تیپ از نیروهای خود را از محور حسن آباد فرا خواندند تا با پیشروی نیروهای خودی مقابله کنند، همچنین، در این عملیات نیروهای لشکر 27 محمد رسول الله(ص) از سه راهی غرب اسلام آباد و از پشت پمپ بنزین، دشمن را دور زده و تلفات زیادی بر آنها وارد ساختند.

وی اضافه کرد: در اثر پیشروی نیروهای خودی، در ساعت 2 بعدازظهر، اسلام آباد از اختیار نیروهای منافقین خارج شد و در این حال بود که خلبانان نیروی هوایی با 123 سورتی پرواز، مواضع منافقین را در هم کوبیدند.

فرمانده هوانیروز استان کرمانشاه تصریح کرد: در این زمان بود که خلبانان هوانیروز نیز با اجرای آتش پر حجم بر روی دشمن، زمینه فروپاشی مواضع منافقین را فراهم ساختند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از آزاد سازی شهر اسلام آباد، یگان های سپاه پیشروی را به سمت کرند آغاز کردند و قبل از رسیدن نیروهای خودی به این شهر، در ساعت 3 نیمه شب، 3 فروند هلی کوپتر ترابری در کرند به زمین نشستند و تعدادی از کادر منافقین و رهبری سازمان را از شهر خارج کردند.

قربانی گفت: این واقعه، نشانه آشکاری از آغاز شکست منافقین بود؛ چنان که پس از مدتی با پیشروی نیروهای خودی به سمت کرند و انهدام تانک های زره پوش برزیلی منافقین، دشمن هر آنچه داشت پس از 48 ساعت بر زمین نهاده و متواری شد.

وی افزود: در این عملیات هزار و 600 تا 2 هزار تن از نیروهای منافقین به هلاکت رسیدند و حدود هزار تن نیز زخمی شدند و میان کشته شدگان و اسرا، تعدادی از کادرهای سازمان و فرماندهان تیپ ها دیده می شدند.

وی گفت: یکی از نیروهای منافقین که در این عملیات به اسارت در آمده بود، در اعترافات خود، حرکت منافقین را در منطقه اسلام آباد، متناسب با ذهنیت های غلط قبلی و باعث از دست رفتن توان نظامی و به قول خودشان، اعتبار سیاسی آنها دانست. ویافزود: این حرکت منافقین، آن چنان آنها را آسیب پذیر کرد که باعث اوج گیری اختلافات شدید درونی میان رهبری و باقی مانده اعضای سازمان شد. به این ترتیب، منافقین پس از تحمل یک شکست استراتژیک در پشت تنگه "پاتاق" روز جمعه 7 مرداد ماه سال 67 رسماً اعلام کردند که از شهرهای اسلام آباد و کرند عقب نشینی کرده اند و کرمانشاهیان در این نبرد به پیروزی رسیدند.

فرمانده هوانیروز استان کرمانشاه در پایان گفت: مردم استان کرمانشاه تا پای جان خود به پای ولایت ایستاده اند و پاسداشت روز ملی کرمانشاه اتفاقی است که باید در سطح ملی صورت گیرد تا بخشی از دین این مردم که بر ملت ایران است ادا شود.

