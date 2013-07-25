صدور و تمدید 322 کارت بازرگانی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی راستی ظهر پنج شنبه در جلسه صنعت و معدن استان اظهار داشت : از این تعداد 54 کارت در فروردین ماه ، 148 کارت در اردیبهشت و 120 کارت در خرداد ماه صادر و یا تمدید شده اند.

وی ادامه داد : در طی این مدت 127 فقره کارت بازرگانی جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است که از این تعداد 58 فقره کارت بازرگانی حقیقی و 69 فقره نیز شامل کارت بازرگانی حقوقی است.

راستی افزود : همچنین تعداد کارت های بازرگانی تمدیدی نیز در این مدت 195 فقره بوده که از این تعداد 92 فقره حقیقی و 43 فقره حقوقی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه افزود : در چهار ماهه اول امسال، 582 فقره جواز تاسیس صادر شده است و میزان اشتغال پیش بینی شده از این تعداد جواز 16 هزار و 700 نفر است.

محمد جواد عظمایی همچنین تعداد پروانه های بهره برداری شده در چهار ماهه اول سال جاری را 49 فقره عنوان کرد و گفت: این میزان پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 138 هزار و 770 میلیون تومان برای هزار و 358 نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه 47 فقره طرح توسعه در چهار ماهه اول سال 92 وصول شده ، افزود: این میزان طرح توسعه برای هزار و 448 نفر شغل ایجاد می کند و حجم سرمایه گذاری برای طرح های توسعه مذبور 407 هزار و 89 میلون تومان است.

عظمایی ایجاد اشتغال برای جوانان استان را رسالت اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: صنعت مهم ترین بخشی است که می تواند در ایجاد شغل برای جوانان نقش ایفا نماید، به طوری که امروزه بیشترین شاغلان استان در امر صنعت، معدن و تجارت مشغول فعالیت هستند.