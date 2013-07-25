۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

مهندس عالی بیان کرد:

اجرای طرح مطالعاتی نوسازی شبکه آبرسانی در 9 شهر استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: طرح مطالعاتی نوسازی شبکه آبرسانی در 9 شهر استان بوشهر به طول دوهزار و 730کیلومتر در حال اجراء است.

به گزارش خبرنگارمهر،ابوالحسن عالی ، ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح مطالعاتی شبکه آبرسانی شهرها  برای افق 1404 تدوین شده است افزود: این طرح که با اعتبار شش میلیارد و 370میلیون ریال در حال اجراء است شهرهای بوشهر،  برازجان، کاکی، چغادک، شبانکاره، سعدآباد، بندر ریگ، دلوار،  کنگان  شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس این طرح مطالعاتی  در شهر بوشهر یک هزار کیلومتر از شبکه آبرسانی تحت پوشش طرح نوسازی قرار می‌گیرد ، شبکه آبرسانی برازجان 700 کیلومتر مشمول این طرح قراردارد، 150کیلومتر شبکه چغادک، 100کیلومتر شبکه کاکی ، شبانکاره و سعدآباد هرکدام نیز 80 کیلومتر،  بندرریگ و دیلم شبکه‌های آبرسانی آنان بطول هرکدام 60کیلومتر نوسازی می‌شود و کنگان هم 500 کیلومتر از شبکه آبرسانی آن نوسازی خواهد شد.

 مدیردفتر فنی  و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهربا بیان اینکه مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال آب استان بوشهر از چشمه ساسان و چاه‌های سربالش کازرون در حال اجراء است بیان کرد: برای این طرح مطالعاتی که نقش بسزایی در تامین آب آیندگان دارد دو میلیارد و 641میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

عالی  همچنین گفت: مطالعات مرحله اول و دوم تامین ، انتقال و تصفیه آب شهرتنگ ارم با مبلغ قرارداد یک میلیارد و 237میلیون ریال آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشرفت 62 درصدی بازنگری طرح مطالعات مرحله دوم شبکه و تأسیسات فاضلاب در سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌های مطالعاتی یک میلیارد و 500میلیون ریال عقد قرارداد شده است.

 

 

