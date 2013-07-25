اجرای طرح مطالعاتی نوسازی شبکه آبرسانی در 9 شهر استان بوشهر

به گزارش خبرنگارمهر،ابوالحسن عالی ، ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح مطالعاتی شبکه آبرسانی شهرها برای افق 1404 تدوین شده است افزود: این طرح که با اعتبار شش میلیارد و 370میلیون ریال در حال اجراء است شهرهای بوشهر، برازجان، کاکی، چغادک، شبانکاره، سعدآباد، بندر ریگ، دلوار، کنگان شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس این طرح مطالعاتی در شهر بوشهر یک هزار کیلومتر از شبکه آبرسانی تحت پوشش طرح نوسازی قرار می‌گیرد ، شبکه آبرسانی برازجان 700 کیلومتر مشمول این طرح قراردارد، 150کیلومتر شبکه چغادک، 100کیلومتر شبکه کاکی ، شبانکاره و سعدآباد هرکدام نیز 80 کیلومتر، بندرریگ و دیلم شبکه‌های آبرسانی آنان بطول هرکدام 60کیلومتر نوسازی می‌شود و کنگان هم 500 کیلومتر از شبکه آبرسانی آن نوسازی خواهد شد.

مدیردفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهربا بیان اینکه مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال آب استان بوشهر از چشمه ساسان و چاه‌های سربالش کازرون در حال اجراء است بیان کرد: برای این طرح مطالعاتی که نقش بسزایی در تامین آب آیندگان دارد دو میلیارد و 641میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

عالی همچنین گفت: مطالعات مرحله اول و دوم تامین ، انتقال و تصفیه آب شهرتنگ ارم با مبلغ قرارداد یک میلیارد و 237میلیون ریال آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشرفت 62 درصدی بازنگری طرح مطالعات مرحله دوم شبکه و تأسیسات فاضلاب در سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌های مطالعاتی یک میلیارد و 500میلیون ریال عقد قرارداد شده است.